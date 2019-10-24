Дом запрещенного назначения

Городские власти предлагают запретить жилую застройку возле «Трудовых резервов». При этом на участке возле стадиона компания СЗ «Альфа-Инвест» планирует реконструировать недостроенное здание, возведя на его месте высотку. Уже сейчас из-за превышения предельной высоты зданий девелопер испытывает трудности с получением разрешения на строительство. По мнению экспертов, имея готовый градплан, компания может построить дом по старым параметрам. В СЗ «Альфа-Инвест» заявляют о намерении оспорить смену зонирования.



Члены городской комиссии по землепользованию и застройке рассмотрели заявление департамента градостроительства и архитектуры о смене зонирования на участке по ул. Уинской, 2б, возле стадиона «Трудовые резервы». Департамент предложил установить на территории под недостроенным зданием зону оптовой торговли и открытых рынков. Новое зонирование не позволит собственнику этого участка — компании СЗ «Альфа-Инвест» — возвести на нем высотку, как планировалось.

Как пояснили на заседании комиссии, в департамент градостроительства и архитектуры (ДГА) поступило предписание краевого министерства по управлению градостроительной деятельностью о нарушениях законодательства о градостроительной деятельности в отношении участка по ул. Уинской, 2б. По словам представителя ДГА, в 2013 году решением Пермской гордумы на этой территории установили зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Однако сейчас нужно привести существующее зонирование в соответствие с функциональной общественно-деловой зоной (ТСП-ОД), установленной на этом участке по генплану Перми. Зона оптовой торговли и открытых рынков Ц-5, которую планируется установить на ул. Уинской, 2б, не предусматривает размещение жилья на земельном участке.

Почти десять лет назад на участке по ул. Уинской, 2б, планировалось возвести 21-этажный офисный центр площадью 24,8 тыс. кв. м. На территории началось строительство, однако проект не закончили, и сейчас там стоит незавершенное двухэтажное здание. Новый собственник участка — ООО СЗ «Альфа-Инвест» — планирует реконструировать незавершенный объект, возведя там 15-этажный жилой дом (5 тыс. кв. м) с коммерческими помещениями (1,5 тыс. кв. м) и подземной автостоянкой. Как сообщал учредитель и гендиректор компании Андрей Дудецкий, к следующему лету стройку планировалось завершить.

При этом у девелопера уже сейчас есть проблемы с реализацией проекта. Городские власти отказываются выдавать компании разрешение на строительство из-за превышения предельной высоты зданий на этом участке. СЗ «Альфа-Инвест» оспаривает отказ департамента градостроительства и архитектуры в суде, была подана жалоба в Пермское УФАС. Антимонопольный орган признал незаконным отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство, предписал рассмотреть заявление заново. Однако власти не исполнили предписание и намерены обжаловать его в суде.

«Мы ее все знаем, эту незавершенку,— сообщил на заседании комиссии первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев.— Она заметная». Представители ДГА добавили, что вблизи недостроенного здания нет жилья — рядом стадион «Трудовые резервы», гаражи, здания бывшего кинотеатра «Искра» и «Пермской ярмарки», автозаправка.

«Давайте проведем публичные слушания, поймем реакцию, тем более что есть предписание»,— высказался господин Агеев. Члены комиссии по землепользованию одобрили это предложение.

Первый замначальника ДГА Дмитрий Лапшин пояснил „Ъ-Прикамье“, что, согласно генплану, эта территория не предполагает такие виды разрешенного использования, которые содержатся в зоне Ц-2. Функциональная зона участка по ул. Уинской, 2б, не соответствует территориальной — из-за наличия жилых объектов. По словам господина Лапшина, изначально на участке по ул. Уинской, 2б была установлена зона спортивных объектов ЦС-5 — такая же, как и на стадионе «Трудовые резервы». И прилегающая к стадиону территория предусматривалась для развития объектов, не связанных с жильем. «Если участок ранее предоставлялся в аренду, то в договоре стороны прописывали виды его использования. Если участок имеет общественно-деловое назначение, то и использоваться должен для этих целей,— пояснил Дмитрий Лапшин.— Но после того как собственник выкупил участок, он воспользовался своим правом реконструировать объект, меняя его назначение. А минимущество указало на это и предписало привести его использование в соответствие с генпланом. Связи прямой со строительством здесь нет».

Градозащитник, член комиссии по землепользованию и застройке Денис Галицкий отметил, что до вынесения Пермской гордумой решения о смене зонирования на ул. Уинская, 2б собственник может успеть построить свой дом на этой территории. «Даже если заявка департамента будет очень быстро двигаться, это три-четыре месяца. За это время заявитель точно сможет получить градплан, даже новый, чтобы он дольше действовал,— считает господин Галицкий.— А срок действия градплана — три года. Уже сейчас градплан у застройщика в любом случае есть. Если на участке разрешено строить, компания успевает получить разрешение на строительство». По мнению градозащитника, девелопер может и не принимать участие в публичных слушаниях. «Если у него с документами все в порядке, зачем ему ругаться? Оспаривать решение смысла нет, проще получить градплан по старым параметрам и строить»,— резюмирует Денис Галицкий.

Андрей Дудецкий в разговоре с корреспондентом „Ъ-Прикамье“ заявил, что в случае смены зонирования на ул. Уинской, 2б, будет оспаривать это решение: «Конечно, это затрагивает наши права». Гендиректор СЗ «Альфа-Инвест» сообщил также, что собирается участвовать в грядущих публичных слушаниях.

Евгения Ахмедова