«Облака позволяют компаниям зарабатывать больше»

Почему Россия отстает от остального мира в использовании облачных технологий? Чем облака лучше собственной IT-инфраструктуры компаний? И какие перспективы у такого рынка в ближайшие годы? На эти вопросы в интервью “Ъ FM” на форуме «Открытые инновации» ответил генеральный директор компании SberCloud Александр Сорокоумов. С ним беседовал корреспондент радиостанции Владимир Расулов.

— На сессии форума, посвященной развитию облачных технологий, промелькнуло любопытное число: $411 млрд, предполагается, будет выручка от этих услуг в 2022 году в целом по миру. Вы озвучили тоже интересную цифру: доля от всей используемой IT-инфраструктуры в России, которая приходится на облака составляет 4%. Почему мы отстаем от мира в использовании облачных технологий?

— Во-первых, мы позже начали. Во-вторых, российский рынок по отношению к облачным технологиям достаточно консервативен. Но при этом за последние три года средний рост в России 40% и прогнозируется рост на 25-30% в последующие годы.

— Российский рост идет вместе с мировым или нет?

— Темпы роста российского рынка облачных технологий опережает мировые, и мы будем догонять мировые показатели.

— Какие факторы могут влиять на рост?

— За последние два года на рынок вышло несколько технологических компаний, которые создают действительно «клаудный» опыт потребления IT-услуг в России. До этого это был рынок IT-интеграторов, которые продавали свою экспертизу, но не облачные сервисы.

— В чем преимущество использования облаков для бизнеса в сравнении с собственной IT-инфраструктурой компании? И какие задачи выполняют облака для российского бизнеса?

— Возможности, которые предоставляет облако – это динамичность ведения бизнеса, масштабируемость и безопасность. Клауд-провайдер сосредоточен на том, чтобы инфраструктура была доступна любому клиенту в любом объеме, высокого качества и с максимальной защитой. Это позволяет клиентам сосредоточиться на своем бизнесе, на создании своих продуктов и не думать об инфраструктуре, ее надежности, безопасности, о том, что сегодня у компании два клиента, а завтра будет сто, и для их обслуживания нужны дополнительные мощности — об этом уже подумали облачные провайдеры.

— Вы имеете в виду тот факт, что облака более удобны, и компании не надо строить какие-то свои центры обработки данных, потому что это довольно дорогостоящая история?

— Я говорю не только про деньги, а еще про скорость, динамичность ведения бизнеса. Правильный англоязычный термин — это agility. Облака дают эту возможность, и сейчас динамичность даже важнее денег. А благодаря динамичности компании, и зарабатывают больше.

— На сессии поднимался вопрос безопасности использования данных с помощью облаков. На ваш взгляд, облака сейчас могут предоставить нужный уровень безопасности данных для бизнеса?

— Кибербезопасность облачного провайдера выше, чем кибербезопасность собственного IT. Объясняется это тоже очень просто: у облачных провайдеров больше опыта и экспертизы в противостоянию угрозам. Также количество IT-специалистов по кибербезопасности крайне ограничено, облачные провайдеры имеют возможность инвестировать в это гораздо большие суммы, чем любая корпорация.

— Каким вы видите российский рынок облаков в ближайшие годы? На сессии в финале указывалось число 96% — есть к чему стремиться. К тому же 2022 году сколько процентов облака могут занимать в IT-инфраструктуре, используемой в нашей стране?

— Я считаю, что рынок будет консолидироваться. Сейчас большое количество локальных игроков не очень среднего размера. В течение трех-пяти лет, я уверен, будет от трех до пяти лидеров, которые займут 70-80% рынка. Если сейчас доля потребления облачной инфраструктуры в России всего 4%, то к 2022 году, то есть за три года, я прогнозирую рост до 10-12%.

беседовал Владимир Расулов