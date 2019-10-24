«Волга-Днепр» идет на консервацию

Ульяновская авиакомпания «Волга-Днепр» сокращает персонал и приступает к консервации самолетов в связи с падением спроса на международные грузовые перевозки. Компания надеется на нормализацию ситуации на рынке и последующий рост спроса. Данные Росавиации подтверждают падение спроса на международные грузовые перевозки, особенно — для негабаритных и сверхтяжелых грузов. Эксперты называют падение спроса мировой тенденцией, действия авиакомпании — логичными, но сомневаются, что ситуация кардинально ­выправится.

«Принимая во внимание сложную ситуацию на рынке авиаперевозок, характеризующуюся снижением спроса, „Волга-Днепр“ предпринимает шаги по сокращению персонала и консервации невостребованных рынком воздушных судов, с целью подготовки компании к нормализации и последующему росту спроса»,— сообщила в среду в официальном пресс-релизе группа компаний «Волга-Днепр». Фактически заявление было своего рода ответом на распространенную ранее в ряде СМИ информацию о якобы сложном финансовом положении в ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр», больших задержках зарплаты и принуждении сотрудников к отказам от нее до конца года.

В ГК «Волга-Днепр» заявили, что «востребованная часть парка Ан124–100 находится в идеальном состоянии», кроме того, авиакомпания успешно завершила в Германии программу сертификационных испытаний Ан124–100 по реализации функции автоматического зависимого наблюдения (ADS-B out — технология, позволяющая экипажу и авиадиспетчерам наблюдать движение самолетов с большей точностью и получать аэронавигационную информацию). Введение этой системы на Ан124–100 позволит «продолжить беспрепятственную эксплуатацию на североамериканском и европейском рынках после вступления в силу в 2020 году соответствующих требований FAA и EASA». «Волга-Днепр» также сообщает, что получила в Росавиации сертификат летной годности на модификацию самолета Ан124–100 грузоподъемностью до 150 тонн (ранее было 120 тонн), планируя доработать до 150 тонн еще как минимум три ­самолета.

На запрос „Ъ“ в ГК «Волга-Днепр» ответили, что на консервацию планируется направить «только один-два самолета Ан124–100», а «сокращения будут — до 100 человек из 1,5 тыс. сотрудников авиакомпании». По поводу проблем с зарплатой на запрос „Ъ“ в авиакомпании не ответили (накануне официальный представитель «Волга-Днепра» заявил «Интерфаксу», что долгов по зарплате «ни по одной компании группы нет»). Впрочем, источник „Ъ“, близкий к руководству авиакомпании, подтвердил, что «была небольшая задержка с зарплатой, но все вопросы решены и проблем больше нет». Информацию о якобы принуждении отказываться от зарплат собеседник опроверг, но подтвердил, что сокращение штатов готовится, но еще не начиналось, сейчас «прорабатываются списки на сокращение».

Авиакомпания «Волга-Днепр» (ООО) — мировой лидер по доставке сверхтяжелых и негабаритных грузов воздушным транспортом. Создана в 1990 году и является первой частной грузовой авиакомпанией России. Зарегистрирована в Ульяновске, где и находятся ее база и административный офис, входит в одноименную группу компаний. Флот насчитывает 12 самолетов Ан124–100 «Руслан» и пять самолетов Ил76 ТД90 В.Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2018 года кредиторская задолженность авиакомпании достигла 3,696 млрд руб. при дебиторской в 11,458 млрд руб. Выручка — 11,722 млрд руб., чистая прибыль составила 6,416 млрд руб., увеличившись в сравнении с 2017 годом на 3 млрд руб.

В то же время, согласно статданным Росавиации по грузовым авиаперевозкам за январь–август 2019 года, количество перевезенных грузов авиакомпанией «Волга-Днепр» за восемь месяцев 2019 года упало на 39,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (с 16,911 тыс. тонн до 10,231 тыс. тонн), грузооборот снизился на 37,8% (до 69 млн ткм). Судя по данным Росавиации, падение спроса коснулось именно международных грузовых авиаперевозок и особо сильно — перевозок негабаритных и сверхтяжелых грузов (так, у входящей в ГК «Волга-Днепр» компании «ЭйрБридж­Карго» падение перевозок за тот же период составило 7,1%). Всего в среднем по российским авиакомпаниям падение объемов перевозок грузов упало на 6,4%, в то время как объем внутрироссийских грузовых авиаперевозок, наоборот, вырос на 4%.

Глава аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что «Волга-Днепр» в свое время сама создала предложение на перевозки негабаритных и сверхтяжелых грузов, за которым последовал и спрос, «но со спросом пошло не все гладко». Одну из основных его долей давали перевозки различных обеспечительных грузов по контрактам с НАТО, но в апреле 2018 года ГК «Волга-Днепр» заявила, что не будет участвовать в тендере на новый контракт с Североатлантическим альянсом, планируя «сфокусироваться на коммерческом гражданском секторе». По мнению эксперта, «ряд очевидных внешних факторов поставил авиакомпанию в ситуацию, когда такое решение является наиболее разумным». Он считает, что «и второй значимый сегмент — миротворческие миссии — тоже начал сдуваться», также сжался в связи с падением цен на нефть и рынок заказов нефтегазового сектора. Господин Пантелеев считает падение спроса на международных грузовых авиа­перевозках общемировой тенденцией и называет действия «Волга-Днепра» «логичными», однако не уверен, что спрос еще будет расти. «Сейчас не видно предпосылок, чтобы ситуация на этом рынке улучшалась, и если не предпринимать ничего, то исход для авиакомпании будет печальным. Не исключаю, что дальше ситуация с рынком будет только хуже, но если компания приспособится сейчас, она будет в выигрыше в сравнении с конкурентами. Впрочем, как таковая доставка негабаритных и сверхтяжелых грузов в определенном объеме будет востребована всегда, и этот рынок будет, пока есть Ан124–100. Но этот самолет не вечен, а замены ему пока нет»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск