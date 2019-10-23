Основатель уральской компании «Соболев сыр» погиб в Крыму

Основатель и главный технолог сыроварни «Соболев сыр» Максим Соболев из Екатеринбурга погиб в ДТП в Крыму, сообщает агентство Ura.ru с ссылкой на сотрудников его компании. Трагедия произошла 22 октября в Севастополе, когда он отправился покататься на мотоцикле. В ДТП Максим Соболев получил смертельные травмы.

На официальном сайте «Соболев сыр» рассказывается, что первый сыр он сварил летом 2015 года. Помимо сыроварни в Белоярском районе в компанию входят три фирменных магазина, два из них в Екатеринбурге.