В «Пермтурист» заселились местные

ООО «Пермтурист», управляющее крупнейшим гостиничным комплексом Перми — «Уралом» (400 номеров), впервые за последние 14 лет раскрыло владельцев. Ими оказались пермские бизнесмены из сферы строительства, а также один офшор из Белиза. Крупнейшим совладельцем компании является совладелец группы «ПМД» Андрей Безденежных, тогда как считавшийся основным акционером компании Виктор Селиванов имеет лишь вторую по размеру долю. Краевые власти критикуют владельцев «Пермтуриста» за отсутствие планов по реновации. Сами владельцы считают, что реконструкция отеля себя не окупит.



Компания «Пермтурист», управляющая крупнейшей пермской гостиницей «Урал», 18 октября была реорганизована из ЗАО в ООО, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

В рамках этих изменений компания раскрыла своих владельцев. Всего их оказалось шестеро, и большая часть имеет пермские корни. Самым крупным учредителем ООО (с долей 20,38%) выступает Андрей Безденежных, совладелец застройщика «ПМД», 20% у бизнесмена Виктора Селиванова, по 19,98% — у бывшего топ-менеджера «Пермских минудобрений» Наили Николаевой и владельца строительной группы «Мегаполис» Леонида Крепака. Еще 0,07% — доля у физлица Марины Колодниковой, имеющей пермскую регистрацию. При этом доля в 19,58% закреплена за офшором из Белиза «Лева Девелопмент Груп», до этого времени никак не проявлявшим себя в российском бизнесе.

В последний раз акционеры «Перм­туриста» раскрывали свой состав 14 лет назад, компания имела статус ОАО. Тогда общество контролировалось теми же лицами. Вместо офшора значилась Ислямия Валеева, по данным „Ъ-Прикамье“ — мать господина Безденежных. Доли их не раскрывались. Известно, что они контро­лировали 86% комплекса.

Леонид Крепак пояснил „Ъ-Прикамье“, что смена статуса связана с оптимизацией затрат. По его словам, форма АО «сложная, громоздкая, если вовремя что-то не опубликуешь — большие штрафы». Совладельцы пришли к выводу, что «ООО — наиболее безопасная форма для владельцев и более простая с точки зрения учета», добавил совладелец «Пермтуриста».

ООО «Пермтурист» управляет двумя гостиницами (три и четыре «звезды»), входящими в комплекс «Урал», крупнейший в Перми. Площадь девятиэтажного здания — свыше 20 тыс. кв. м. Номерной фонд составляет 400. «Урал» предлагает номера семи категорий площадью от 15 кв. м до 130 кв.м.

Выручка ООО в 2018 году составила 226 млн руб. (239 млн руб. в 2017 году), чистая прибыль — 11 млн руб. (в 2017-м — 14 млн руб.).

Отметим, что краевые власти сейчас предпринимают попытки «завести» в Пермь ряд крупных зарубежных гостиничных брендов. Свои шаги они объясняют тем, что у гостиницы «Урал» отсутствуют планы по реновации комплекса. «Мы бы были довольны, если бы на месте „Урала“ открылся какой-нибудь „Урал Radisson“, это бы действительно закрыло всю нашу потребность в хороших номерах. Но у „Урала“ несколько собственников, и они не считают, что редевелопмент необходим»,— отмечал в недавнем интервью „Ъ-Прикамье“ глава краевого минэка Максим Колесников.

Леонид Крепак заметил „Ъ-Прикамье“, что реновация номерного фонда проводится постоянно. Но на кардинальную реконструкцию «Урала» собственники действительно не идут, потому как она не окупится.

Вячеслав Суханов