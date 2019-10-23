Резидент бизнес-инкубатора «Ингрия» заключил сделку на €500 тысяч

Производитель робототехнических конструкторов и резидент бизнес-инкубатора «Ингрия» — компания ROBBO — подписала предварительные соглашения о поставках своей продукции японским компаниям на сумму более €500 тыс. Также ROBBO получила приглашение от правительства Японии создать на территории страны совместное предприятие ROBBO Japan. В настоящий момент идут консультации с японскими инвестиционными фондами о структуре собственности СП и выбор топ-менеджеров с японской и российской стороны, сообщили в пресс-службе АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Предложение было получено после победы компании ROBBO в конкурсе технологических проектов Fukuoka Startup Day, организованного «Ингрией» совместно с администрацией города Фукуока.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что бизнес-инкубатор «Ингрия» Технопарка Санкт-Петербурга занял восьмое место среди 10 лучших бизнес-инкубаторов со всего мира. Всего в рейтинге насчитывается 1370 участников из 53 стран.