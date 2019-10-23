Площадь будущего аквапарка Перми может составить 50 тыс. кв. м.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня во время прямого эфира в Instagram поделился деталями будущего аквапарка Перми. Проект, который изучают краевые власти, имеет площадь 50 тыс. кв. м., в проекте присутствует гостиница, рассказал глава региона. Он отметил, что сейчас разрабатывается финансовая модель. «Считаю аквапарк один из самых живых и нужных проектов» - заявил губернатор.

Ранее он сообщал о двух площадках под аквапарк, которые изучают краевые власти: на ул. Калинина, 84, рядом с краевой инфекционной больницей и в микрорайоне Ива.