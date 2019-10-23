Петербургские дома оснастят электрокабелем для борьбы с наледью на крышах

До конца этого года 80 петербургских домов будут оборудованы специальным греющим кабелем, который должен воспрепятствовать наледи на крышах. Этот проект назван пилотным, в случае если результат будет признан положительным, а себестоимость приемлемой, город начнет массово внедрять данную технологию. Об этом в ходе инспекционного объезда Московского района заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на ремонт петербургских крыш в 2019 году было выделено 1,3 млрд рублей. В краткосрочный план капремонта на текущий год городские власти включили 224 фасада и 480 кровель зданий в Петербурге.