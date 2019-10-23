Заводу Дзержинского и ФНС предложили разработать мировое соглашение за 1,5 месяца

По итогам совещания в Минпроторге РФ, на котором обсуждалась ситуация на обанкротившемся ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», принято решение о разработке мирового соглашения с основным кредитором предприятия – налоговой службой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напомним, ранее рабочие предприятия собирались выйти на митинг с целью привлечь внимание властей к сложной ситуации на предприятии. В частности, ФГУП пока не может заключить договор на 2020 год с кировским АО «ВМП «АВИТЕК», на которое приходится 75% от общего объема заказа предприятия. Дело в том, что ФНС, которому ЗиД задолжал свыше 800 млн руб., списывает все поступающие в рамках гособоронзаказа средства.

По словам гендиректора «АВИТЕКа» Александра Иванова, на совещании решено, что завод должен договориться с налоговой службой об условиях мирового соглашения в течение полутора месяцев.

Ключевой момент, отметил господин Иванов, как и на каких условиях ЗиД будет погашать задолженность перед уполномоченным органом. По информации собеседника, рассматриваются несколько вариантов, в том числе обращение залога на имущество предприятия. «Полтора месяца я готов подождать, но я скептически отношусь к данному решению. По моему мнению, оно нереализуемо, это очень сложный процесс. Сейчас меня волнует исполнение заказа на 2019 год, за 2020 год я уже не беспокоюсь. «АВИТЕК» готов у себя выполнять работы по гособоронзаказу», - заявил «Ъ» господин Иванов.

Совещание проходило под председательством директора департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Дмитрия Капранова с участием представителей ФНС, управляющего ЗиД Александра Еремина, правительства края и профсоюза завода.