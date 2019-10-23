Рейс из Петербурга в Париж задержали на пять с половиной часов из-за попавшей в двигатель птицы

В среду, 23 октября, рейс авиакомпании «Россия» FV 6635 Санкт-Петербург – Париж был задержан в Пулково на пять с половиной часов. Самолет должен был вылететь в 09:10, однако покинул петербургский аэропорт лишь в 14:42, свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

По информации ТАСС, задержка произошла из-за попавшей в двигатель птицы — об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В итоге пассажиры были отправлены в столицу Франции резервным бортом Airbus А319. Часть из них получила билеты на другие рейсы «Аэрофлота» и Air France.