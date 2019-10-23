Власти и подрядчик добровольно расторгли контракт на реконструкцию тамбовской филармонии

Госконтракт на реконструкцию тамбовской филармонии между властями и подрядчиком АО «Тюменьтел» был расторгнут «по обоюдному решению сторон», сообщила пресс-служба администрации региона. Сейчас компания требует в местном арбитраже взыскать с областного управления градостроительства и архитектуры 61,6 млн руб. задолженности за выполненные работы. Как пояснил и. о. начальника управления Эдуард Никулин, в ходе исполнения контракта стоимостью 668,9 млн руб. проектировщики АО «Тюменьтел» «обнаружили пропущенные предыдущим подрядчиком работы», без которых «технологически невозможно было выполнить другие виды работ, предусмотренные в нашем государственном контракте». По словам господина Никулина, подрядчик за свой счет выполнил работы, стоимость которых превышает 61 млн руб., а параллельно велась корректировка проектной документации, так как «все виды работ должны быть учтены в новом проекте, документы должны быть приведены в соответствие с действующим законодательством». «Именно поэтому в конце сентября 2019 года по обращению "Тюменьтел" нами было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Наше управление только через суд может оплатить работы, которые выполнила организация на собственные средства, потому что они были не учтены в государственном контракте. Соответственно, подрядчик и подал в суд»,– отметил чиновник. Сейчас новая документация на реконструкцию проходит государственную экспертизу, после которой будет объявлен новый аукцион на оставшиеся виды работ. «Из-за сложившейся ситуации сдвинулись сроки реконструкции объекта. Мы понимаем, что Тамбову очень нужен концертный зал, и, как только будут решены все документальные вопросы, строители вернутся на объект, завершат начатую работу»,– заявил Эдуард Никулин. Напомним, здание тамбовской филармонии 1910 года постройки закрыто на реконструкцию с 2012 года из-за аварийного состояния второго этажа.

Подробнее о реконструкции концертного зала читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовскую филармонию разморозили».

Александр Прытков