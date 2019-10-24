Здесь была ваша реклама Владельцу медиафасада на ТЦ «Айсберг» не удалось оспорить решение о его демонтаже

Городские власти, уже полгода добивающиеся демонтажа единственной стационарной рекламной конструкции в центре города — медиафасада на ТЦ «Айсберг», одержали первую победу. Арбитраж не только отказал владельцам медиафасада на ТЦ «Айсберг» в отмене предписания мэрии, которое требовало демонтировать рекламную конструкцию, но и снял ограничение на демонтаж. Впрочем, районные власти не будут спешить сносить дорогостоящее оборудование — в дело вмешалась прокуратура, которая прислала чиновникам предостережение.



Арбитражный суд Пермского края вчера рассмотрел иск ООО «Наружная цифровая реклама» к департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми об отмене предписания мэрии о демонтаже медиафасада на ТЦ «Айсберг» и отказал истцу в удовлетворении требований. Суд отменил также обеспечительные меры, запрещающие демонтаж в рамках процесса.

Дело касается медиафасада, установленного на ТЦ «Айсберг» компанией из Татарстана. После вступления в действие новой схемы наружной рекламы Перми, запретившей устанавливать рекламу в центре Перми, медиафасад оказался единственной такой конструкцией. Все потому, что его владельцам удалось получить разрешение незадолго до вступления в силу новых правил.

Ранее мэрия выдала разрешение на установку медиафасада на ТЦ «Айсберг», 16, а спустя некоторое время аннулировала это разрешение, аргументировав свои действия тем, что рекламная конструкция не соответствует понятию «медиафасада», то есть не пропускает свет и не повторяет контуры фасада. Предпринимателям было также выдано предписание о демонтаже конструкции. При этом владельцы медиафасада ходатайствовали о принятии обеспечительных мер в виде запрета департаменту проводить работы по принудительному демонтажу, так как медиафасад является дорогостоящим и сложным оборудованием. Тогда суд поддержал ходатайство.

В судебном процессе 23 октября представитель ООО «Наружная цифровая реклама» представил результаты экспертизы. Она гласит, что мэрия сделала выводы о том, что медиафасад не пропускает свет, путем осмотра, тогда как, согласно позиции эксперта, светопрозрачность можно измерить с помощью специального оборудования и с привлечением специалистов. Представитель истца добавил также , что предписание о демонтаже нарушает права владельцев медиафасада, так как запрещает заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, истцы представили письмо от изготовителя конструкции — компании Epson, в котором указано, что компания приобрела именно медиафасад, по необходимым для конкретной площадки параметрам. Представленные документы были приобщены к делу.

Третьим лицом в деле являлись представители ТЦ «Айсберг». «Мы хотим выяснить, безопасна ли эта конструкция»,— пояснили его представители. Для этого ТЦ «Айсберг» заказал экспертизу, которая будет готова в ноябре. Письмо экспертного бюро о проведении экспертизы и обозначенных сроках суд к делу не приобщил.

Представителям департамента удалось приобщить к делу сравнительные фото с сайта компании-производителя рекламной конструкции и фактически установленного медиафасада. По мнению мэрии, у конструкции и фасада не совпадает одна из сторон, то есть медиафасад не полностью повторяет контур здания, что является необходимым критерием. После приобщения к делу документов суд объявил четырехчасовой перерыв.

С возобновлением рассмотрения дела департамент экономики выступил с новым ходатайством и попросил пригласить в зал эксперта, который готовил заключение о несоответствии рекламной конструкции. Чиновники пояснили, что эксперт сможет опровергнуть выводы экспертизы, представленной истцом, и даст пояснения о методике осмотра конструкции. Это действие истцы восприняли как попытку затянуть процесс. После этого стороны начали дискуссию о квалификации экспертов.

Как установил суд, эксперт мэрии обладает юридическим, а не техническим образованием. Представители мэрии, в свою очередь, усомнились в квалификации эксперта истцов, указав, что у того экономическое образование. В итоге суд отказал в вызове в зал эксперта мэрии.

Рассмотрев дело, судья постановила отказать ООО «Наружная цифровая реклама» в удовлетворении требований и отменила обеспечительные меры, запрещавшие демонтаж медиафасада. Решение вступит в силу с публикацией мотивировочной части. В беседе с „Ъ-Прикамье“ представитель истца сообщил, что планирует обжаловать это решение.

Решение суда дает возможность администрации Ленинского района демонтировать оборудование, но собеседник заявил, что чиновники будут ждать апелляционной инстанции: на прошлой неделе они получили предостережение прокуратуры, озаботившейся законностью действий чиновников.

Юлия Сырова