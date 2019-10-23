Исполнение краевой программы капстроительства составляет 15,6%

Контрольно-счетная палата Пермского края проанализировала использование средств, заложенных в бюджете 2019 года на строительство объектов общественной инфраструктуры. Из запланированных 5,7 млрд руб., на данный момент, освоено только 894,6 млн руб. Таким образом, исполнение составляет 15,6% от плана. Об этом сообщил председатель региональной КСП Геннадий Тушнолобов на заседании комитета краевого заксобрания по бюджету.

Для сравнения, исполнение программы по строительству объектов капитального строительства по итогам 2018 года составило 60% (3,5 млрд руб. из 5,9 млрд руб.), по итогам 2017 года – 43,3% (1,2 млрд руб. из 2,9 млрд руб.).