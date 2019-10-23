Недостроенные ФОКи в Нижнем Новгороде перейдут в областную собственность Город избавится от долгостроев и от обременительных расходов.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на пленарном заседании одобрили изменения в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города вправе заключать договоры аренды и безвозмездного пользования.

Поправки касаются недостроенных физкультурно-оздоровительных комплексов, которые расположены на улице Родионова и проспекте Кораблестроителей. Объекты незавершенного строительства находятся в Нижегородском и Сормовском районах города. По словам вице-спикера гордумы Николая Сатаева, расставаться с таким наследием нисколько не жалко.

Продолжением строительства займется «Нижегородстройзаказчик». Скорее всего, объекты не изменят свой функционал. В любом случае город избавится от еще нескольких долгостроев. Об этом рассказал депутат Герман Карачевский.

Итогом начатого процесса станет передача этих объектов на областной баланс. Таким образом, за содержание фоков, которые обходятся в солидную сумму, будет платить область, а не город. Это положительно скажется на городском бюджете, отметил председатель профильной комиссии Марк Фельдман.

Предложение о передаче ФОКов в областную собственность депутаты рассмотрят в рамках ноябрьского заседания Думы Нижнего Новгорода.