Модный дом ETRO познакомит с кухней Ломбардии посетителей Bosco Cafe

С 25 октября по 7 ноября в рамках фестиваля «Домашней кухни / Кухни домов» в Bosco Cafe в Петровском Пассаже модный дом ETRO проведет недели кухни Ломбардии. 25 октября, в рамках фестиваля, Москву посетят креативный директор модного дома ETRO Вероника Этро и ее давний друг, шеф-повар известного миланского ресторана Bice Milano Винченцо Маццоне.

Родом из южного региона Апулия, Винченцо Маццоне с 1982 года работает в ресторане Bice Milano. Изучив традиции ломбардской и тосканской кухни, он смог искусно их сочетать с рецептами родной Апулии. Как истинный итальянец, особое внимание Маццоне уделяет выпечки и пасте из свежего теста.

Специально к фестивалю Винченцо Маццоне и шеф Bosco Cafe Давиде Корсо разработали сет, в который вошли тар-тар из говядины, фрито Мисто, равиоли Неро с креветками, тимьяном и помидорами, ризотто с белыми грибами, картофель отварной с укропом, медальоны из говядины с соусом три перца, ванильный баварезе. Так выглядит гастрономический мир ETRO и список любимых блюд Вероники Этро. Сет можно будет попробовать в течение двух недель в Bosco Cafe в Петровском пассаже.

Напомним, в начале октября в Петровском Пассаже Bosco Cafe запустили фестиваль «Домашняя кухня / Кухня домов». Его особенность состоит в посещении столицы именитыми итальянскими дизайнерами и их любимыми шефами. Таким образом, посетители фестиваля получают два в одном — любимые блюда дизайнеров и кухню разных регионов Италии.