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Фото: Андрей Абрамов

Виталий Мутко считает нижегородский опыт полезным для других регионов

В Новинках был впервые реализован новый механизм достройки проблемных домов.

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Сейчас о том, что вице-премьер Правительства России Виталий Мутко оценил работу Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства на примере ЖК «Новинки Smart City».


Виталий Мутко, как и обещал вернулся в поселок Новинки. Вместе с главой региона Глебом Никитиным они проверили готовность первых квартир многострадального ЖК «Новинки Smart Сity», а заодно и работу профильного фонда, который уже достроил первые четыре дома. Вице-премьер положительно оценил деятельность фонда, признав нижегородский опыт важным и для других регионов. По его словам, это начало реализации новых механизмов по достройке проблемных домов. Этот механизм позволяет заходить на те объекты, на которых обанкротился застройщик, санировать объекты и достраивать дома. Такой проект был реализован впервые, и в целом вся система сработала очень здорово.

Хорошее настроение спустя четыре года, именно столько пришлось ждать окончания строительства домов, вернулось к 246 дольщикам, которые в ближайшее время смогут отметить долгожданное новоселье. О том, как прошла приемка квартир, рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород» представитель инициативной группы дольщиков ЖК Андрей Белов

Тему достройки остальных домов, а всего в ЖК их двадцать пять, в областном правительстве будут держать на контроле. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин.

Достройка второй очереди в Новинках уже начата. На финише в 2021 году будут восстановлены права полутора тысяч семей.

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