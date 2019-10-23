В Сочи реконструируют привокзальную площадь

Мэрия курортной столицы совместно с РЖД разработает и утвердит дизайн-проект новой привокзальной площади. Это будет сделано, чтобы главный железнодорожный вокзал и привокзальная площадь города были вписаны в общую архитектуру курорта.

Как сообщают в сочинской администрации, для начала будут демонтированы досмотровые павильоны, которые были построены для проведения время Олимпиады и Чемпионата мира по футболу. В настоящее время на вокзале функционирует только один из четырех павильонов. Демонтаж будет осуществлен в ближайшие полгода.

Планируется, что на новой привокзальной площади появится гостевая парковка, будут обустроены подъездные пути и инфраструктура для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Демонтаж павильонов и полная реконструкция привокзальной площади Сочи должны быть закончены в течение 2020 года.

Василий Хитрых