Дизайнеры Levi’s вдохновились русским вестерном

В премиальной линии Levi`s Made & Crafted интересное пополнение: осенне-зимняя коллекция получила название «Русское родео». Дизайнеры вдохновлялись, с одной стороны, русской архитектурой и костюмом, а с другой, не забыли и об американских традициях. В связи с этим основные акценты — отделка шерпой, замысловатая вышивка, бахрома и приковывающие внимание узоры — отсылают к культуре Нового света. А спортивные силуэты и цветовые решения «колор-блок» в духе 1990-х — к стилю Советской эпохи. «Вестерн — родной для нас стиль, элементы которого присутствуют в большинстве наших коллекций. — говорит Николь Арбур, глобальный директор по дизайну женских коллекций Levi’s. — Поездка в Россию по-настоящему вдохновила нас. Особенно нас поразила монументальность всего, что нас окружало». В коллекцию вошли классические модели Levi’s — джинсовая куртка Trucker, джинсы и джинсовые рубашки приталенного и оверсайз силуэтов.

«В Москве элементы роскоши можно найти в самых неожиданных местах, например, люстры в метро. Мы захотели подчеркнуть это русское наследие и соединить его с наследием родео-ковбоев, с тем, чем так широко известен Levi’s», — прокомментировал выход коллекции Ник Рендик, глобальный директор по дизайну линии Made & Crafted.