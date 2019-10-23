Свердловские единороссы обсудили судьбу «наливаек»

В свердловском исполкоме партии «Единая Россия» сегодня состоялось общественное обсуждение законопроекта Госдумы о запрете заведений, где можно купить алкоголь в ночное время, расположенные в многоэтажных домах. Часто их называют «наливайками» или «рюмочными». По оценкам экспертов, в Свердловской области насчитывается более 4 тыс. подобных заведений.

Законопроект, предусматривающий изменения в федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», был принят в первом чтении в сентябре. Поправки предполагают, что продажа алкогольной продукции на объектах питания возможна, если площадь зала обслуживания составляет не менее 20 кв. м. При этом областные власти смогут вводить свои дополнительные ограничения, в том числе полный запрет продажи.

«Введение этого закона убережет жителей домов от пьяных компаний и шумной молодежи»,– уверен региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Однако участники дискуссии высказали опасения, что законопроект может нанести вред предпринимателям. «Могут пострадать добропорядочные представители малого и среднего бизнеса. Выжить им довольно сложно, особенно в небольших городах, где предпринимательская деятельность и так низкая»,– отметила заместитель министра потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

Впрочем, председатель свердловского областного отделения поддержки инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Вячеслав Бальцевич считает, что не стоит обращать внимание на ущемление прав бизнеса: «Насколько об этом целесообразно говорить, когда причина 70% мужских смертей в употреблении алкоголя. У нас идет деградация и вырождение этноса. Чем жестче будут ограничения, тем больше мы достигнем». Заместитель председателя общественной палаты Свердловской области Сергей Майзель предложил даже ввести государственную монополию на продажу алкоголя.

Все предложения лидер фракции «Единая Россия» в заксобрании Свердловской области Елена Чечунова пообещала направить в рабочую группу Госдумы, которая занимается сбором и анализом предложений из регионов для подготовки законопроекта ко второму и третьему чтению.

Евгений Минин