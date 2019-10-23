Горизбирком рассмотрит вопрос о расформировании четырех ИКМО

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия на заседании 24 октября поднимет вопрос об обращении в Городской суд с исками о расформировании ИКМО «Екатерингофский», «Коломяги», «Сергиевское» и «Семеновское». Причиной указано неисполнение комиссиями решений ГИК.

Кроме того, будет поставлен вопрос о признании неудовлетворительной их работы, а также работы ТИК №22, ИКМО «Сосновское», «Академическое», «Ржевка», «Московская застава», «Владимирский округ», «Лиговка-Ямская», «Литейный округ» и «Смольнинское».

Напомним, что во время проведения муниципальных выборов в Петербурге 8 сентября были выявлены множественные нарушения.

Олег Дилимбетов