В Самаре объединят два медучреждения

Принято решение об объединении самарской городской больницы № 4 и Самарской городской поликлинике № 9 на улице Челюскинцев. Соответствующее постановление о реорганизации медучреждений опубликовано на сайте правительства региона.

Обновленное медучреждение будет называться ГБУЗ «Самарская городская больница № 4». Под сокращение попадет административный персонал, выполняющий дублирующие функции.

Детскую молочную кухню на Ново-Садовой, 34 планируется передать в структуру ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района». Пункты выдачи молочной кухни продолжат свою работу.

Андрей Сазонов