ФРП выдал заем екатеринбургскому «Атому» на запуск второй шахтной печи

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил шесть проектов в Москве, Свердловской, Нижегородской и Омской областях, а также в Башкортостане и Удмуртии. Как рассказали в пресс-службе ФРП, на Среднем Урале льготный заем 39,9 млн руб. получит предприятие «Атом» из Екатеринбурга. На выделенные средства оно закупить оборудование и запустить вторую шахтную печь. «Это позволит в два раза увеличить производственную мощность предприятия — до 130 тысяч тонн в год по выпуску комовой, молотой и гидратной извести»,— отметили в ФРП. Порядка 25% продукции будет экспортироваться в Казахстан, остальное поставляться на внутренний рынок и в Беларусь. Общая стоимость проекта составляет 181,3 млн руб., из них 39,9 млн руб. – в виде займа от фонда технологического развития промышленности Свердловской области.