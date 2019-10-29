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Родители должны чувствовать себя соратниками учителя

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ   |  купить фото

Какими могли бы быть образовательные стандарты для школы

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Журнал "Коммерсантъ Наука" от , стр. 39

Давайте попробуем очертить базовые координаты. Зачем мы работаем в школьном образовании? Чтобы детям было хорошо и интересно, чтобы они развивались и искали себя, чтобы школа была для них пространством открытия собственных глубин, мира и другого человека. Чтобы учитель чувствовал себя в школе как в пространстве одновременно рабочем (то есть том, где можно развиваться, самосовершенствоваться) и домашнем (где его понимают и слышат, где его голос важен, где есть много единомышленников, с которыми можно в свободное время обсудить важные вопросы). Чтобы родитель чувствовал себя в школе соратником учителей в деятельной любви к ученику — любви, которая делает его лучше, свободнее, глубже, позволяет ему вырасти «в меру его человечности». Чтобы школа помогала разглядеть в каждом ученике эту меру человечности (ну то есть интересы, способности, его индивидуальную одаренность, которая у каждого есть). Чтобы можно было всем нам (учителям, родителям, ученикам, администрации) друг другу доверять, делегировать полномочия и свободно обсуждать насущные проблемы, понимая, что образование — это не каменная плита, а постоянный поиск новых ответов, постоянный процесс. Чтобы школа стала для ученика стартом чего-то большого и интересного, где можно искать и находить заново, постоянно меняться, расти над собой, где много неожиданностей и непредсказуемостей. Ну то есть жизни, короче говоря. Так ведь, договорились?

Тогда можно и подумать о том, какими могут быть образовательные стандарты для школы.

Прежде всего они могли бы быть стандартами консенсуса, договора. Договора между разными общественными группами и разными методологиями. Между «вариативистами» и «консерваторами», между сторонниками обучения по учебнику и сторонниками экспериментальных путей, между авторами проектных методов и любителями фиксации набора знаний в стандарте. Договора, который возможен тогда, когда общество приглашается к диалогу, когда выслушиваются и реально учитываются все точки зрения. В общем-то это будет диалог, который всех научит очень многому, например, тому, что бесполезно и нелепо претендовать на владение конечной истиной о мире. Такой стандарт консенсуса опирался бы на опыт апробации (хотя бы нескольких лет) в самых разных школах (коррекционных, массовых, лицеях-интернатах для одаренных детей, сельских…), учитывал бы мнения учителей-практиков и создавался бы вместе с ними. А также с учеными, с писателями и музыкантами, с журналистами, со специалистами в благотворительности и в волонтерстве. С оппозиционерами и государственниками, почвенниками и либералами.

Это стандарты неспешной кропотливой работы: изучения плюсов и минусов действующего стандарта, мониторинга его эффективности, выяснения его проблемных зон. Стандарты тщательного изучения зарубежного опыта и не менее тщательной ревизии опыта отечественного: дореволюционного (например, школы Льва Толстого или гимназии Льва Поливанова), советского, постсоветского. Стандарты кропотливой психологической работы: тестирований, согласований каждого пункта с физиологами, возрастными психологами, когнитивными психологами и специалистами в нейронауке.

Только тогда эти стандарты были бы стандартами для ученика и про ученика. Которые бы учитывали, что каждый развивается в своем ритме и со своей скоростью: есть одаренные дети, а есть дети с ограниченными возможностями здоровья, есть гиперактивные, а есть лишенные полной семьи. И в каждом случае образование — это индивидуальная тропинка, но проложенная вокруг общего маршрута. Есть общий маршрут — целевые показатели на конец ступени (например, к концу четвертого или девятого класса), а есть тропинки. И можно выбирать и перевыбирать, потому что на общей дороге все равно неизбежно затопчут всех. И можно давать себе отчет в том, что не бывает результатов на класс (потому что это очень условное понятие), а есть укрупненные возрастные группы.

Чтобы можно было двигаться по тропинке (а значит, чтобы можно было быть автором своей учебы), нужны стандарты интереса и развития. То есть такие стандарты, которые могут «зажечь» ученика, показать ему (да и учителю!), как можно развиваться в самых разных направлениях, показать интерес самого процесса становления лучше. И ни в коем случае не зажать в тиски ежегодного контроля: там, где он возникает, сразу появляется натаскивание и исчезают развитие и интерес.

Что важно — интерес к миру в целом, потому что это только в школе есть предметы, в мире (и даже в науке!) их почти что и нет. А есть цельность картины мира, которую так важно показывать школьнику, чтобы он, например, мог создать междисциплинарный проект (а именно такой проект может стать основой научно-технологического прорыва страны). Или стать художником мирового уровня. Или просто —достойным гражданином страны и мира… Поэтому такой стандарт мог бы стать стандартом межпредметных связей, стандартом мостов между предметами: общих базовых понятий и аналитических процедур, творческих навыков и навыков социального и эмоционального интеллекта. Тогда стандарт поможет вернуть в поле образования живого ученика — тоже, кстати, не делимого на предметы.

Ну и особо как учитель литературы не могу не высказаться о том, как могла бы выглядеть литература в стандартах про ученика, стандартах доверия, интереса и развития. Прежде всего это был бы стандарт личностных смыслов, стандарт литературы как инструмента самопознания, способа открытия себя в мире. И потому любая группировка предметного материала в нем возможна и необходима, но прежде всего — вокруг базовых мировоззренческих понятий: человек, герой, пространство и время, история… Это был бы стандарт, который бы позволял авторам рабочих программ выстраивать их вокруг таких «больших идей» и основополагающих концептов, чтобы происходящее на уроке обретало бы для ученика человеческий смысл.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Но литература — это предмет про то, как смыслы оформляются в ткань художественного текста, поэтому основой предметного содержания могли бы быть именно навыки самостоятельного анализа и интерпретации художественного текста. Это стандарт самостоятельного анализа, в котором внятно прописано, в какой возрастной группе уместно было бы развивать какой уровень читательской культуры. Какие возможны логики воспитания самостоятельного читателя: умеющего задавать свои вопросы к тексту на основе «точек удивления», выстраивать свою стратегию анализа и интерпретации, обобщать свои наблюдения. Стандарт, в котором были бы неразделимы форма и содержание, в котором не просто допускалась, а возводилась бы в принцип художественная многозначность, множественность смыслов произведения. Это стандарт критического мышления и сложности мира, стандарт, который учит не упрощать и примитивизировать для экзамена или контрольной, а видеть богатство и глубину мира. При этом конкретные аналитические навыки в таком стандарте были бы разбиты на укрупненные возрастные группы (помним о тропинках) «по горизонтали», а «по вертикали» — на группы умений (воспроизведение текста, анализ текста в единстве формы и содержания, поиск информации, создание собственного текста). Так что и учителю, и ученику, и родителю было бы понятно: в чем конкретно будет «прирост» за ближайшие несколько лет.

Это был бы стандарт, отвечающий требованиям времени, а потому стандарт функционального чтения и цифровой культуры. В предметные результаты была бы введена система формирования навыков критического мышления, навыков извлечения разного типа информации из разного рода текстов, аналитические умения были бы сформулированы с ориентацией на извлечение смысла и интерпретацию текста. Такой стандарт бы помогал школьникам ориентироваться в современной информационной сети для решения учебных задач с пятого класса, а также выстраивать свою индивидуальную траекторию обучения, в том числе на онлайн-платформах.

И именно потому, что это стандарт, ориентированный на ценность чтения и понимания, на работу ученика с информацией, это был бы стандарт жесткого ядра (национальный культурный канон, без которого невозможно понимание текстов русской культуры) и максимально вариативной и широкой периферии. Стандарт, который можно дополнять новыми текстами, в него не включенными, в котором много места для современной литературы или, напротив, для классики или литературы древней, если она заинтересует учеников. Стандарт, который группируется не вокруг конкретных текстов в конкретном классе (потому что такая группировка ведет только к начетническому контролю «знания текстов», но не помогает взрастить умение читать и анализировать), а вокруг читательских навыков, но с учетом базовых для каждой возрастной категории (несколько лет) текстов. Это стандарт, оставляющий пространство и «воздух» для самостоятельного чтения, для чтения по другим предметам, а потому со списком текстов, сведенным до минимума. Это стандарт, в котором возможность переноса изучаемых текстов из класса в класс закреплена как конструктивная особенность стандарта по литературе, как основа его, потому что литература — не про готовые интерпретации и схемы, она про возможность перечитывать заново. Именно такой стандарт позволит не потерять литературу для учеников, а заново ее открыть.

Только вот такой ли стандарт будет принят? Готово ли Министерство просвещения прислушаться к живому, авторскому, научному, творческому? Делать образование делом человеческим?

Предметные результаты по годам обучения

Пятый класс Шестой класс Седьмой класс Восьмой класс Девятый класс
Чтение и общее (целостное) понимание текста Владеть навыками смыслового чтения: извлекать информацию из текста, делить текст на микротемы, ставить вопросы к тексту и находить в нем ответы, выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста. Находить главных и второстепенных героев, определять место и время действия. Опираясь на содержащуюся в тексте информацию, осмысливать новую информацию Определять авторскую позицию в произведении в том случае, если она отчетливо выражена Определять авторскую позицию в произведении, даже если она не выражена прямо. Отличать мир художественного произведения от действительности, формулировать свое понимание художественного произведения не как прямого отражения реальности, а как созданного автором художественного мира Соотносить художественный текст с историческим контекстом (учитывая не только время действия, но и время создания) Соотносить художественный текст с историко-литературным контекстом
Воспроизведение текста Устно самостоятельно пересказывать сюжет произведения небольшого объема (подробно и сжато). Выразительно читать текст после небольшой подготовки. Владеть первичными навыками чтения по ролям Устно пересказывать сюжет небольшого произведения или фрагмент произведения большого объема, в пересказе акцентируя внимание на значимых деталях для передачи не только сюжета, но и художественных смыслов текста. Читать по ролям драматургические произведения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся Устно пересказывать фрагмент произведения от лица героя. Письменно тезировать, используя фразы, цитаты из текста. Выписывать из текста информацию, необходимую для выполнения задания, в том числе, в виде конспекта, таблицы, перечня цитат по теме Составлять конспект текста Составлять конспекты и граф-схемы текста, учитывая поставленную учебную или коммуникативную задачу
Анализ и интерпретация текста Различать литературу и фольклор; выделять в прочитанных произведениях жанровые признаки сказки, басни и малых фольклорных жанров; различать авторскую и фольклорную сказку; соотносить название художественного произведения с его содержанием; определять главные события, их последовательность, главных и второстепенных персонажей; характеризовать героев, в том числе по их словам и поступкам; определять значение незнакомых или малознакомых слов при помощи словарей и значение слова в контексте произведения; различать прозаическую и стихотворную речь; находить в тексте отличительные признаки стихотворной речи (ритм, рифму); находить в тексте изобразительно-выразительные средства (эпитет, сравнение, олицетворение) и формулировать их содержательную нагрузку; определять основное настроение и его оттенки в стихотворении; выражать собственное впечатление от прочитанного текста Выявлять особенности композиции произведения: границы эпизодов и их смысловые соотношения друг с другом; определять, как способ повествования (от первого лица, от третьего лица, сказ и др.) выражает авторскую позицию и формирует читательское восприятие; выделять особенности стиля произведения как одного из способов выражения авторской позиции; характеризовать героев через портрет, речевую характеристику и деталь; сравнивать героев; определять связь пейзажа, интерьера, портрета с общим смыслом произведения; определять оттенки и смену настроений в стихотворении; видеть, какими способами автор выражает свое отношение к героям и событиям (с помощью прямого высказывания, повторяющихся деталей, интонации и др.) Определять пафос произведения (сатирический, иронический, героический и пр.). Выявлять основной конфликт произведения; определять проблематику произведения. Различать автора-повествователя и рассказчика, отличать лирического героя стихотворения от героя эпического произведения. Сопоставлять персонажей в произведении. Находить в стихотворении выражение переживаний, смену настроений лирического героя; определять стихотворный размер (в рамках силлабо-тонической системы стихосложения) и тип рифмовки, формулировать, как размер и рифма связаны со смыслом стихотворения, его настроением. Определять, какие образы, настроения, смыслы создаются благодаря тропам и фигурам; выявлять особенности языка и стиля писателя, помогающие опознать его манеру Определять родовую принадлежность произведения и художественные смыслы, которые воплощаются благодаря выбору того или иного рода литературы. Анализировать эпизод. Понимать авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; отличать авторскую позицию от позиции персонажей. Давать целостную интерпретацию художественному произведению и объяснять ее через наблюдения над разными уровнями организации текста Характеризовать систему персонажей. Давать целостную интерпретацию произведений разных родов с учетом единства формы и содержания, а также культурно-исторического контекста (в особенности, определять роль контекста литературного направления для понимания произведений русского классицизма, сентиментализма и романтизма). Определять жанровую принадлежность произведения и художественные смыслы, которые воплощаются благодаря выбору того или иного жанра литературы.
Интертекстуальный анализ и межпредметные связи. Сопоставлять произведения фольклора и литературы; сравнивать фольклорные произведения разных народов; соотносить произведения художественной литературы с иллюстрациями к ним, экранизациями и др.; сопоставлять персонажей и сюжеты разных литературных произведений Самостоятельно находить аналогии между произведениями фольклора и литературы. Сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа. Находить взаимосвязь и отличия между литературными произведениями и произведениями других видов искусств. Самостоятельно определять критерии сопоставления произведений русской и мировой литературы; сопоставлять особенности языка, стиля, сюжеты и образы литературных произведений. Сравнивать произведения разных родов литературы на одну тему или один сюжет; сравнивать разные произведения одного рода литературы; соотносить литературные произведения со знакомым историческим контекстом времени (эпохи) его создания Сопоставлять разные литературные произведения внутри литературных направлений, видеть и оценивать влияния одних произведений (писателей) на других, значение перекличек между литературными текстами, прямых и скрытых цитат; сопоставлять произведения разных литературных направлений, определять в них различия в мировосприятии авторов, связанные с особенностями литературного направления; сопоставлять произведения разных видов искусства одной проблематики, выявляя, насколько различия определяются спецификой языка того или иного вида искусства
Ориентация в информационном образовательном пространстве Находить значение незнакомого слова в словаре, искать нужную книгу в библиотеке. Формулировать простой поисковый запрос: значение незнакомого слова, объяснение незнакомого явления Находить информацию об авторе и произведении в справочнике, энциклопедии. Ориентироваться в основных достоверных электронных энциклопедиях. Собирать материал для создания небольшого проекта Находить информацию о писателе, художественном произведении в интернете, вычленять в ней главное и второстепенное Работать со справочной литературой, пользоваться каталогами библиотек, научно-популярными сайтами интернета для того, чтобы найти нужную информацию по теме. Отличать достоверную информацию от недостоверной Иметь навык работы с проверенными источниками в интернете и в библиотечных фондах, правильно оформлять ссылки и цитирование, обрабатывать и обобщать полученную информацию. Собирать и обрабатывать материал для небольшого исследования
Создание собственного устного и письменного текста Устно и письменно отвечать на вопросы к тексту с использованием цитат; собирать материал для создания небольшого проекта и мини-исследования Создавать развернутый текст на предложенную тему по изученному и самостоятельно прочитанному произведению; доказывать свою мысль цитатами из текста; создавать проект и мини-исследование (к примеру, ответ на проблемный вопрос) Вести учебные дискуссии; редактировать свои и чужие тексты по замечаниям учителя; писать небольшие учебные работы исследовательского характера Составлять развернутый тезисный план сочинения; владеть форматами сочинения-рассуждения (одногеройные темы, сопоставление образов, проблемный вопрос). Владеть навыками редактирования текста на основе самопроверки Писать работы в жанре рецензии и эссе; писать развернутый целостный анализ художественного произведения
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