От кого заражались бешенством в России последние пять веков

Природные очаги вируса бешенства существовали в природе в течение всей истории человека, в том числе и на территории современной России. Здесь тоже с незапамятных времен люди заражались и умирали от бешенства (водобоязни). Но первое документальное свидетельство о заражении бешенством человека в Московском княжестве было сделано в 1534 году при правительнице-регенте Елене Глинской (матери Ивана IV Грозного). С тех пор можно с достаточной достоверностью проследить, какие животные заражали людей на территории нашей страны.

Собака

Гибель людей от бешенства при контактах с собаками постоянно регистрировалась с XVI века. Удельный вес собак в заражении человека с конца XIX до середины XX веков достигал 85%. В 1960–1970-е годы показатель снижался до 30–35%, а в начале XXI века вновь увеличился — до 43%.

Волк

Заражал людей на протяжении всех пяти веков. До Второй мировой войны эпидемическое значение волка доходило до 19%, а со второй половины XX и в XXI веке гибель людей от укусов волков варьировала в пределах 2–7% случаев.

Крупный рогатый скот

Инфицировал человека на протяжении всех пяти веков, но не часто — 0,3–2% случаев.

Лисица

О случаях заражения от лисиц до конца XVIII века в России не известно. Первые свидетельства гибели людей от бешенства после укусов этих животных датируются началом XIX века. Но с 1825 года случаи бешенства у людей при контактах с лисицами отмечать перестали. Снова лисицы начали заражать людей с 1940-х годов. В отдельные годы в период 1970–1990-х лисица была источником гидрофобии в 50–52% случаев. В XXI веке ее роль в инфицировании человека снижалась до 16%, но удельный вес вида в структуре зарегистрированных бешеных животных периодами возрастал почти до 50%.

Кошка

Роль кошек в заражении людей достоверно прослежена с конца XIX века и за последние 130 лет возросла с 2 до 18%.

Енотовидная собака

Начала заражать людей после Второй мировой войны (0,4%). Ее эпидемическая роль медленно возрастала и в XXI веке достигла 11%.

Мелкий рогатый скот, лошади и свиньи

Не менее 130 последних лет, то есть с конца XIX века представляли крайне редкую эпидемическую опасность.

Корсак, барсук, куница, хорек, песец

Заражали людей редко, но участвуют в эпидемическом процессе уже не менее 50 лет, а песец — 100 лет.

Летучие мыши

На территории России зафиксировано два случая смерти человека от бешенства после укуса летучей мыши — в 1985 и 2008 годах.

Грызуны

В России люди никогда не заражались бешенством от насекомоядных, а от грызунов только в трех случаях: от двух сусликов и одной белки.

Источник: «Зоологический журнал» РАН, 2019, No4, с.437–452