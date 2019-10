Возмутитель спокойствия

Автор новой теории ожирения Кевин Холл (Kevin Hall) по образованию не медик, а физик, но за последние несколько лет он уже дважды посягнул на роль разрушителя, казалось, незыблемых основ научной диетологии.

Первым шагом по разрушению ныне общепринятой теории ожирения и создания на ее месте принципиально новой теории стали его опыты с бедными углеводами диетами. Ими он если не разрушил, то сильно подорвал основу основ диетологии: ограничение мучного и сладкого — главное условие похудения пациента.

Его эксперимент с разными диетами показал, что диета с пониженным содержанием углеводов и их разновидности сахаров замедляет расщепление жира в организме, то есть тормозит процесс похудения. Проще говоря, выходит, что роль мучного и сладкого в наборе веса сильно преувеличена.

Вторым шагом по разрушению классической теории ожирения стала публикация Холла в июльском номере журнала Cell Metabolism за этот год. В ней Холл доказал, что если пациентов не ограничивать в еде, то рафинированных продуктов для достижения чувства насыщения они съедают больше, чем прошедших минимально необходимую при их приготовлении обработку. Условно говоря, для утоления голода надо съесть либо много пельменей, либо немного стейка с картошкой.

В своих экспериментах доктор Холл не придумывал никаких новых методик исследования. Его метод прост до смешного. Он всего лишь сам контролировал, что и сколько едят его подопытные пациенты. Обычно ученые полагаются на самоотчеты пациентов, которые редко соответствуют тому, что те действительно едят. А если пациент лежит в клинике, то, назначив ему диету, не стоят у него за спиной, пока тот ест (или не ест). Холл же не ленился это делать.

Сейчас доктор Холл покушается на инсулиновую теорию ожирения целиком, заявляя о ее «фальсификации». В беседе с обозревателем научно-популярного журнала Scientific American Эллен Шелл он признается, что, войдя в новую для себя область науки, оказался в окружении царящих в ней предубеждений, из которых трудно вырваться. Но NIH (департамент здравоохранения США) платит ему и его лаборатории вне зависимости от того, насколько их результаты совпадут с общепринятыми в науке об ожирении догмами. «У меня есть привилегия следовать фактам»,— говорит он.

Желающие могут посмотреть на возмутителя спокойствия в мире профессиональных диетологов Кевина Холла на фоне его пациентов в серии роликов на YouTube и убедиться, что доктор Холл преуспевает не только в науке об ожирении, но и в самопиаре. Лучше начать с ролика Carbs vs Fat in the Diet о его первом исследовании.