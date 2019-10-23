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Alpina сделала 462-сильный седан B3

Тюнинг-ателье Alpina представило новый проект B3 Limousine, в основу которого лег седан BMW M340i xDrive.

Вместо 374-сильного мотора установлен доработанный 3-литровый турбодвигатель от BMW 3-Series предыдущего поколения мощностью 462 л.с. Также специалисты Alpina модернизировали 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, систему полного привода, тормоза и подвеску. Технически новинка унифицирована с показанным в сентябре универсалом Alpina B3 Touring.

Alpina B3 Limousine получила фирменный аэродинамический обвес с измененной решеткой радиатора и многоспицевые колесные диски. В салоне поменялись графика цифровой приборной панели и руль. За доплату доступна полная перешивка салона кожей.

Напомним, премьера базового седана BMW 3-Series состоялась в октябре 2018 года.

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