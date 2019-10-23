Alpina сделала 462-сильный седан B3

Тюнинг-ателье Alpina представило новый проект B3 Limousine, в основу которого лег седан BMW M340i xDrive.
Alpina B3 Limousine. Фото: Alpina
Alpina B3 Limousine. Фото: Alpina
Alpina B3 Limousine. Фото: Alpina
Вместо 374-сильного мотора установлен доработанный 3-литровый турбодвигатель от BMW 3-Series предыдущего поколения мощностью 462 л.с. Также специалисты Alpina модернизировали 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, систему полного привода, тормоза и подвеску. Технически новинка унифицирована с показанным в сентябре универсалом Alpina B3 Touring.
Alpina B3 Limousine получила фирменный аэродинамический обвес с измененной решеткой радиатора и многоспицевые колесные диски. В салоне поменялись графика цифровой приборной панели и руль. За доплату доступна полная перешивка салона кожей.
Напомним, премьера базового седана BMW 3-Series состоялась в октябре 2018 года.