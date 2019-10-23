В Ростовской области изъяли 111 партий некачественного хлеба

За девять месяцев 2019 года в Ростовской области изъяли из оборота 111 партий хлеба объемом более 1,8 т. На 65 должностных и юридических лиц наложили штрафы на сумму более 680 тыс. руб. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Всего за указанный период специалисты исследовали более 2 тыс. проб хлебобулочных и кондитерских изделий, из них не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям 1,85%. Основными нарушениями стали отсутствие маркировки с информацией о продукции и изготовителе, нарушение условий хранения и продажа продукции с истекшим сроком годности, отсутствие сопроводительных документов и др.

Кристина Федичкина