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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

У администрации Нижнего Новгорода решили восстановить историческую часовню

Около пятого корпуса нижегородского Кремля («Дом советов», занимаемый администрацией Нижнего Новгорода) начались археологические раскопки культурного слоя перед капитальным строительством, огорожена часть парковки мэрии. Рядом с «Домом советов» нижегородская епархия и управделами областного правительства, которые значатся заказчиками работ, решили восстановить «шатровую колокольню утраченного Спасо-Преображенского собора». Колокольня будет действующей, пояснили в областном правительстве.

Эта колокольня была разобрана в 20-е годы прошлого века, сам собор был взорван в 1929 году для строительства вместо него «Дома советов» (исторически на этом месте не раз перестраивался храм, первая церковь была заложена еще при основании города князем Юрием Всеволодовичем в 1225 году). Сносить администрацию для восстановления Спасо-Преображенского собора пока не планируется. «Дом советов» считается архитектурным памятником конструктивизма.

Иван Сергеев


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