Экс-главе тульского МЧС смягчили приговор и вернули генеральское звание

Бывшему начальнику главного управления МЧС по Тульской области Ришату Нуртдинову сменили реальный срок лишения свободы в четыре года на условный и вернули генеральское звание. Второй Западный окружной военный суд удовлетворил апелляцию адвоката.

«Апелляция адвоката удовлетворена. Суд изменил реальный срок на условный. Кроме того, Нуртдинову возвращено звание генерал-майора запаса»,— сказали в суде «Интерфаксу». При этом суд оставил требование возместить ущерб государству 20 млн руб.

Ришат Нуртдинов работал главой тульского управления МЧС в 2005–2015 годах. В 2019 году его признали виновным в превышении должностных полномочий. Его обвиняли в нарушениях при проведении госзакупок и установки камер видеонаблюдения.

В 2009 году, главе управления МЧС вручили представление — он не закрыл дом престарелых, несмотря на нарушения правил пожарной безопасности. Тогда в учреждении погибли 34 пациента.