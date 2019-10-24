Как узнать расу по дерматоглифике Папиллярный рисунок пальцев и ладоней отличает монголоида от европеоида

В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в 2019 году защищена диссертация Анны Гомон на тему «Судебно-медицинская диагностика расовой принадлежности человека на основе дерматоглифического метода исследования».

Россия относится к странам с коренным европеоидным (преимущественно) и монголоидным населением. В последние годы за счет притока постоянных и временных (трудовых) мигрантов из стран Центрально-Азиатского и Дальневосточного регионов доля монголоидов неуклонно растет.

Диагностика расы как необходимый этап идентификационного процесса является непростой исследовательской задачей, что обусловлено прежде всего особым характером объектов судебно-медицинской идентификационной экспертизы — тела бывают гнилостно изменены, а бывают еще и расчленены; кроме того, количество частных расово-диагностических методик недостаточно, и в большинстве своем они привязаны к наиболее эффективному в этом отношении объекту — голове (физиогномические, кранио- и одонтологические методики). При разрушении головы возможности установления расы существенно ограничиваются (эффективность альтернативных методик — серологических, биохимических и др.— невысока).

К перспективным направлениям расового различения относится дерматоглифика, изучающая папиллярные узоры гребешковой кожи кистей и стоп, что особенно ценно в условиях разрушения головы, поскольку с новыми объектами исследования открываются принципиально новые диагностические возможности.

Судебно-медицинская дерматоглифика как самостоятельная дисциплина в рамках учения о личности и идентификации человека (судебной антропологии) зародилась сравнительно недавно — в конце XX века и полностью оформилась в начале XXI века. Анна Гомон разработала новый, расширенный комплекс дерматоглифических признаков пальцев рук и ладоней, информативный в расово-диагностическом отношении. Ею получены новые данные о распространенности, вариабельности и взаимосвязи дерматоглифических признаков кистей у европеоидов и монголоидов, выявлены новые редкие признаки и их сочетания, имеющие высокую идентификационную значимость.

На основе дерматоглифического метода исследования папиллярных узоров дистальных фаланг пальцев рук и ладоней разработаны алгоритмы и эффективная методика установления расовой принадлежности неизвестного человека.

В частности, в отпечатках ладоней распознавали:

узорность гипотенара, тенара и I межпальцевой подушечки, II, III и IV межпальцевых подушечек;

гребневой счет между пальцевыми трирадиусами;

рудименты линий ладони;

осевые ладонные трирадиусы;

ладонные углы;

поля окончания главных ладонных линий.

Установлено, что для монголоидов характерно отсутствие либо малая узорность ладонных областей.

Дерматоглифический фенотип пальцев рук европеоидов (на примере русских) характеризуется дуговыми узорами, сильной выраженностью рудиментов папиллярных гребней, преобладанием гребневого счета и относительно большими размерами полей узоров I и V пальцев. Для монголоидов характерны завитковые узоры, слабая выраженность рудиментов гребней, преобладающий гребневой счет и сравнительно большие размеры полей узоров III пальца.

Анна Гомон создала и базу данных дерматоглифических признаков пальцев рук и ладоней европеоидов и монголоидов, которая может служить в качестве справочно-информационной коллекции в процессе экспертной деятельности и дальнейших научных исследований в области судебной антропологии. Точность диагностики подтверждена в ходе «слепого» эксперимента по определению расы в независимой выборке, состоящей из центрально-восточных (русские, белорусы, украинцы), северных (карелы) и южных с примесью северных элементов (казанские татары) европеоидов, а также уральских (ненцы), южносибирских (киргизы, казахи) и центральноазиатских (якуты) монголоидов.

Результаты исследования приняты к использованию в экспертной работе Санкт-Петербургского бюро судебно-медицинской экспертизы, филиала №1 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны, в учебном процессе кафедр судебной медицины Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Минобороны и Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Минздрава.