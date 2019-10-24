Как узнать расу по дерматоглифике

В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в 2019 году защищена диссертация Анны Гомон на тему «Судебно-медицинская диагностика расовой принадлежности человека на основе дерматоглифического метода исследования».
Россия относится к странам с коренным европеоидным (преимущественно) и монголоидным населением. В последние годы за счет притока постоянных и временных (трудовых) мигрантов из стран Центрально-Азиатского и Дальневосточного регионов доля монголоидов неуклонно растет.
Диагностика расы как необходимый этап идентификационного процесса является непростой исследовательской задачей, что обусловлено прежде всего особым характером объектов судебно-медицинской идентификационной экспертизы — тела бывают гнилостно изменены, а бывают еще и расчленены; кроме того, количество частных расово-диагностических методик недостаточно, и в большинстве своем они привязаны к наиболее эффективному в этом отношении объекту — голове (физиогномические, кранио- и одонтологические методики). При разрушении головы возможности установления расы существенно ограничиваются (эффективность альтернативных методик — серологических, биохимических и др.— невысока).
К перспективным направлениям расового различения относится дерматоглифика, изучающая папиллярные узоры гребешковой кожи кистей и стоп, что особенно ценно в условиях разрушения головы, поскольку с новыми объектами исследования открываются принципиально новые диагностические возможности.
Судебно-медицинская дерматоглифика как самостоятельная дисциплина в рамках учения о личности и идентификации человека (судебной антропологии) зародилась сравнительно недавно — в конце XX века и полностью оформилась в начале XXI века. Анна Гомон разработала новый, расширенный комплекс дерматоглифических признаков пальцев рук и ладоней, информативный в расово-диагностическом отношении. Ею получены новые данные о распространенности, вариабельности и взаимосвязи дерматоглифических признаков кистей у европеоидов и монголоидов, выявлены новые редкие признаки и их сочетания, имеющие высокую идентификационную значимость.
На основе дерматоглифического метода исследования папиллярных узоров дистальных фаланг пальцев рук и ладоней разработаны алгоритмы и эффективная методика установления расовой принадлежности неизвестного человека.
В частности, в отпечатках ладоней распознавали:
Установлено, что для монголоидов характерно отсутствие либо малая узорность ладонных областей.
Дерматоглифический фенотип пальцев рук европеоидов (на примере русских) характеризуется дуговыми узорами, сильной выраженностью рудиментов папиллярных гребней, преобладанием гребневого счета и относительно большими размерами полей узоров I и V пальцев. Для монголоидов характерны завитковые узоры, слабая выраженность рудиментов гребней, преобладающий гребневой счет и сравнительно большие размеры полей узоров III пальца.
Анна Гомон создала и базу данных дерматоглифических признаков пальцев рук и ладоней европеоидов и монголоидов, которая может служить в качестве справочно-информационной коллекции в процессе экспертной деятельности и дальнейших научных исследований в области судебной антропологии. Точность диагностики подтверждена в ходе «слепого» эксперимента по определению расы в независимой выборке, состоящей из центрально-восточных (русские, белорусы, украинцы), северных (карелы) и южных с примесью северных элементов (казанские татары) европеоидов, а также уральских (ненцы), южносибирских (киргизы, казахи) и центральноазиатских (якуты) монголоидов.
Результаты исследования приняты к использованию в экспертной работе Санкт-Петербургского бюро судебно-медицинской экспертизы, филиала №1 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны, в учебном процессе кафедр судебной медицины Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Минобороны и Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Минздрава.
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