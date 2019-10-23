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Фото: Андрей Абрамов

В ожидании дешевых кредитов, ипотеки и не только

Эксперты в области финансов ждут понижения ключевой ставки Центрального банка России.

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Банкиры и эксперты в области финансов ждут от ЦБ банка России постепенного снижения ключевой ставки. Она является основным инструментов денежно-кредитной политики с 13 сентября 2013 года. Тогда на старте она составляла 5.5 %, а в 2017 взлетела до рекордных 17%. Сейчас она находится на уровне 7%, что уже не так плохо. Это обусловлено снижением уровня инфляции. По мнению ряда экспертов уже в октябре по итогам заседания ЦБ она может снизится до 6.5 процентов. Тему прокомментировала заведующая кафедры финансов и кредита ННГУ имени Лобачевского Надежда Яшина

Самый оптимистичный прогноз на конец 2019 года – ставка упадет до 6 процентов и эта тенденция продолжится в 2020 году. Однако, по мнению финансового журналиста Константина Барановского, здесь есть не только позитивные моменты. Они связаны с высокой закредитованностью жителей Нижегородской области.

Понятно, что все зависит от уровня финансовой грамотности населения. Если этих знаний нет, то в долговую яму можно попасть даже при наличии самой низкой ставки. Для остальных жителей, кто разбирается в теме, падение уровня ставки предвестник того, что скоро можно будет совершить покупки в долг по приемлемой ставке, будь то автомобиль или новая квартира. Осталось дождаться решения ЦБ.

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