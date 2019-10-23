На Зеленодольском заводе заложат два судна для работы в акватории Северного морского пути

Церемония закладки корпусов двух судов проекта BLV03, которые планируется задействовать в работах на акватории портов Северного морского пути, состоится 25 октября на Зеленодольском заводе имени Горького. Как отмечает пресс-служба предприятия, судам присвоили названия «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин» в честь академиков транспорта, директоров институтов морской отрасли «Ленморниипроекта» и Центрального научно-исследовательского института морского флота.

Речь идет о лоцмейстерских судах ледового класса Ice3 вместимостью 14 человек. Они предназначены для постановки и обслуживания средств навигационного оборудования, для доставки на береговые объекты средств навигационного оборудования и радиотехнических средств навигационного оборудования, специалистов, снабжения и имущества, а также других мероприятий и работ в составе гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории Северного морского пути.

Суда будут построены в рамках Федерального целевого проекта «Северный морской путь» по программе госкорпорации «Росатом» по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП «Гидрографическое предприятие».

"Ъ-Казань"