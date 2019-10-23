Свидетель: «Никаких "Законовских" больше не существует»

В среду в Ленинском районном суде продолжил давать показания по делу экс-замглавы Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова индивидуальный предприниматель Александр Орлов. Он ранее был подконтролен бывшему главе ОПГ «Законовские» Алексею Рыжову. По версии правоохранителей, Александр Орлов до этого служил в МВД и лично был знаком как с главой «Законовских», так и с Дмитрием Сазоновым. По информации прокуратуры, господин Орлов был доверенным лицом Алексея Рыжова, и передавал бывшему замглавы Управления Росгвардии по Самарской области взятки от ОПГ «Законовские» с июля 2013 по сентябрь 2016 года в разных местах. Именно он впоследствии подробно рассказал силовикам о незаконных сделках.

Свидетель рассказал, что до смерти главы ОПГ "Законовские" Алексея Рыжова он передавал деньги обвиняемому. После же гибели руководителя группировки сумма взятки была снижена с 300 до 100 тыс. руб. Александр Орлов пояснил, что директором ЧОО "Восток-Лада" был его брат, а создателем организации оказался Алексей Рыжов.

Затем были оглашены материалы допроса свидетеля на предварительном следствии, так как он, по мнению гособвинителя, дал в суде показания, противоречивые показания. Суд поддержал ходатайство, и представитель прокуратуры огласил показания.

Согласно ним, Александр Орлов по поручению Алексея Рыжова занимался передачей денег Дмитрию Сазонову. Взятки передавались экс-силовику в здании Управления Росгвардии по Самарской области, кафе Vacuum и в служебном автомобиле обвиняемого. Деньги передавались не в руки Дмитрию Сазонову, а клались в указанное место. Александр Орлов показал, что записывал сделки на видео с помощью видеокамеры в авторучке, потом записал их на CD-диск и передал материалы в УФСБ по Самарской области. В дальнейшем экс-правоохранитель был задержан с поличным в ресторане Vacuum.

Адвокаты обвиняемого уличили свидетеля в даче противоречивых показаний, связанных с целью взятки. В одном случае он говорил, что деньги передавались только за помощь в беспрепятственной работе ЧОО "Восток-Лада", в другом, - что еще и за покровительство самарским рынкам. Противоречия были связаны и с разными суммами незаконного вознаграждения: Александр Орлов говорил то о взятках в 300 тыс. руб., то о незаконном вознаграждении на сумму 100 тыс. руб. С чем были связаны разные показания, свидетель сказать затруднился. Противоречия в показаниях касались еще и механизма передачи взяток: свидетель затруднился вспомнить, когда именно деньги передавались из рук в руки, а когда складывались в оговоренное место, а затем забирались. Во время предварительного следствия Александр Орлов выражал опасения по поводу давления, которое на него могли оказать члены семьи Дмитрия Сазонова, в частности, Виктор Сазонов, возглавлявший в тот период Самарскую Губернскую думу. На допросе в суде свидетель заявил, что никакого давления на него со стороны семьи Дмитрия Сазонов не было.

Александр Орлов добавил, что на сегодняшний день ОПС «Законовские» не существует. Группировка прекратила свою деятельность в конце 2018 года после закрытия ряда самарских рынков. ЧОО «Восток-Лада» также больше не существует.

Георгий Портнов