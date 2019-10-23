Поголовье свиней на Кубани увеличилось на 25%

В Краснодарском крае поголовье свиней достигло 626 тыс. единиц. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные были озвучены на открывшейся в среду, 23 октября, международной выставке «ФермаЭкспо Краснодар». В мероприятии, помимо краевых властей, приняли участие депутаты Законодательного собрания региона.

По информации краевого минсельхоза, на начало октября в Краснодарском крае насчитывалось свыше полумиллиона голов КРС. Выросли показатели по производству молока, яиц. Во многом это стало возможным благодаря исполнению принятого ЗСК закона о развитии в крае животноводства.

По словам главы кубанского парламента Юрия Бурлачко, реализация данного документа позволит выполнить обозначенные президентом РФ задачи по самообеспечению страны мясом и молоком.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в этом году депутаты Законодательного собрания края приняли во втором чтении закон «О развитии животноводства на Кубани». Он предполагает комплекс мер, направленных на поддержку отрасли с целью выведения ее на показатели советского времени. По словам Юрия Бурлачко, краевой минсельхоз разработал проект Концепции развития животноводства, который является подробным «планом работы» с конкретными показателями, к которым регион должен прийти к 2023 году.

«Чего надо достичь? Поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в количестве 50 тыс., поголовья телят — не менее 80 голов на 100 голов коров, поголовья свиней — до 3 млн голов, увеличение поголовья овец и коз в два раза. А к 2030 году надо выйти на 2,1 млн тонн молока и 850 тыс. тонн мяса», - рассказал господин Бурлачко.

Василий Хитрых