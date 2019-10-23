Бывшего топ-менеджера Сургутской ГРЭС-2 осудили за коммерческий подкуп

Сегодня, 23 октября, в Сургуте на пять лет условного лишения свободы осужден бывший топ-менеджер компании «Сургутская ГРЭС-2». В прокуратуре ХМАО, которая поддерживала обвинительное заключение, имя фигуранта не разглашают. Впрочем, согласно картотеке райсуда Сургута, сегодня оглашался один приговор по коммерческому подкупу (ст.204 УК РФ) местному жителю Демьяну Безволеву, который ранее работал замдиректора ГРЭС-2.

Согласно материалам дела, сотрудник ГРЭС-2 помог одному из предприятий выиграть конкурс на заключение с ГРЭС-2 договора на оказание услуг. За это он в апреле 2019 года получил денежное вознаграждение в размере 350 тыс. руб. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся.