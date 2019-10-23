В Тюменской области с начала года на 8,5% вырос ввод жилья

В январе-сентябре 2019 года ввод жилья в Тюменской области увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составил более 784,3 тыс. кв. м. Объем строительных работ составил почти 171 млрд руб. (рост к прошлому год на 8,2%). Такие данные приводит Тюменьстат.

Напомним, что Тюменская область стала третьим регионом в стране по вводу жилья за июль 2018 — июнь 2019 годов. Это следует из исследования «РИА рейтинг». за период июля 2018 года по июнь 2019 года. По итогам года Тюменская область рассчитывает ввести 1,577 млн кв. м. жилья, что на 17,3% превышает уровень предыдущего года.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказывал, что к 2025 году регион планирует увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья почти в полтора раза. «Если в предыдущие годы мы вводили в среднем 1,4 млн кв. м., то в 2024 году предстоит сдать в эксплуатацию более 2 млн», — заявлял Александр Моор. Чтобы сохранить спрос на жилье власти намерены и дальше развивать региональные программы по обеспечению жильем молодых семей, работников бюджетной сферы, малообеспеченных граждан. До 2025 года Тюменская область также намерена ликвидировать все жилье, признанное аварийным по состоянию на 1 января 2017 года.