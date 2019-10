Киновыходные в стиле фильма «Mamma Mia»: греческие острова

Фильм «Mamma Mia» — искрящаяся юмором экранизация мюзикла по песням всеми любимой группы ABBA. Свадьба, как у героини Аманды Сейфрид, стала референсом для многих торжеств подобного рода. Блистательный актерский состав, красочные пейзажи Греции и безудержные танцы — фильм-праздник уносит вдаль от серых будней, даря чувство легкости и безмятежности. «Коммерсантъ Стиль» уверен: солнечные греческие острова — лучшее место, чтобы сбежать от городской суеты. Только не забудьте добавить в плей-лист композиции из саундтрека.

Остров Скиатос

Церковь святого Николая

Ночью юная Софи отправляет своим потенциальным отцам приглашения на свадьбу. Это церковь святого Николая, которая величественно возвышается на холме.

Церковь, напоминающую маяк, видно из любой точки Скиатоса. Добраться до нее непросто: чтобы подняться на холм, придется преодолеть множество старинных узких улочек. Зато на вершине посетителей ждет щедрая награда: завораживающий вид на бескрайнее море, оживленный порт, белоснежные домики и красноватые крыши, утопающие в зелени. Именно отсюда открывается лучшая панорама Скиатоса.

Церковь святого Николая всегда открыта для посетителей, служителей здесь нет. Желающие могут взять свечку и оставить в коробке для пожертвований столько, сколько посчитают нужным.

Порт Скиатоса

Трое бывших мужчин Донны — Сэм, Билл и Гарри — встречаются у берегов вымышленного Калокаири. Съемки проходили в порту Скиатоса, главного транспортного узла острова.

В порту круглосуточно кипит жизнь. Днем здесь можно наблюдать за сверкающими яхтами и прибывающими на остров кораблями, отведать блюда греческой кухни в одной из множества таверн, а также арендовать велосипед или квадроцикл для путешествия по острову. С приходом ночи порт Скиатоса зажигает огни и превращается в совершенное место для романтических прогулок. Бары манят необычными коктейльными картами, уличные артисты и художники дарят порту своеобразный колорит, а морской бриз освежает и придает сил для новых маршрутов.

Из порта регулярно курсируют паромы на пляжи, соседние острова и на материк, а также небольшие экскурсионные кораблики. Отсюда отправляемся в следующие пункты по следам фильма: городок Дамухари и остров Скопелос.





Дамухари

Донна, ее подруги, а затем и все леди острова поют «Dancing Queen», кружась в оливковых рощах и весело прыгая в воду с пирса. Один из самых грандиозных эпизодов фильма снимался на материке, в деревушке Дамухари.

Дамухари — живописное местечко на греческом побережье, которое еще не слишком активно атакуют туристы. В древности в Дамухари велась весьма оживленная морская торговля, так как здесь находилась единственная природная гавань Восточного Пилиона. Сегодня вместо огромных заморских кораблей в заливе располагаются маленькие рыбацкие лодки всех цветов радуги, прогулочные паромы и руины древней крепости.

Дамухари очаровывает своей дикой, лишь слега облагороженной красотой. Чистейшие воды, пляжи с белой галькой, те самые оливковые рощи (и все это без кошмарных толп!) создают ощущение рая на земле и удивительного единения с природой. Сам поселок совсем крошечный: здесь совсем немного домов, несколько таверн, зато найдется парочка мини-гостиниц, очень напоминающих ту, которой владела Донна Шеридан.





Остров Скопелос

Пляж Кастани

Софи и Скай встречаются на морском берегу и поют «Lay All Your Love on Me». Это пляж Кастани, один из самых популярных на Скопелосе.

Кастани часто называют пляжем-клубом или пляжем-дискотекой. Бары всю ночь радуют музыкой, коктейли льются рекой, а танцы заканчиваются лишь под утро. Днем людей здесь не меньше: Кастани считается не только самым тусовочным, но и самым комфортным пляжем. Здесь можно взять добротные качественные шезлонги, причем бесплатно, славно перекусить, а также отдохнуть в чудной лаунж-зоне с газоном и кроватями.

Пляж окружают душистые сосны и белоснежный песок, а море всегда теплое из-за небольшой глубины, что привлекает семейных путешественников. По мнению туристов, на Кастани можно наблюдать самые невероятные закаты, а потрясающая лазурь морской воды насчитывает сотни удивительных оттенков.





Пляж Глистери

Софи в свадебном платье выходит к гостям, торжественная процессия движется в часовню. Скалы, от которых герои отправляются на церемонию, находятся над пляжем Глистери.

В отличие от Кастани, миниатюрный Глистери гораздо тише и находится в маленькой бухте, защищенной от ветра. Здесь найдутся шезлонги, зонтики и собственная парковка для авто. На Глистери можно арендовать лодку и совершить приятное мини-путешествие по окрестностям пляжа, а также заглянуть в таверну Palio Karnayio, которая пользуется большой популярностью среди местных. Главная достопримечательность близ Глистери — пещера Трипити, которая славится диковинными сталактитами и сталагмитами. В отличие от других пляжей, на Глистери довольно крупная галька: передвигаться по нему босиком рекомендуется только самым «прожженным» искателям приключений.





Церковь Агиос Иоаннис

Несостоявшаяся свадьба Софи и неожиданная свадьба Донны проходят в церкви Агиос Иоаннис на вершине мыса, к которой ведет множество ступеней.

Неизвестно, когда именно было основана церковь. По легенде, островитяне увидели на вершине скалы загадочное сияние и отправились на свет. Прорубая лестницу прямо в скале, люди взобрались на самый верх и обнаружили чудесную икону. Общим решением жителей на скале возникла маленькая аккуратная церковь.

Аскетичный храм внешне почти не отличается от обычных домов на острове. Внутри скромную святыню украшают иконы и старинные реликвии. С вершины скалы открываются захватывающие виды на Скопелос и соседний остров Алониосос. Днем взору посетителя предстает бесконечная морская синева и крошечные поселения, а ночью — роскошный шатер из звезд и лунная дорожка. К слову, церемонии бракосочетания с выходом фильма здесь стали востребованы как никогда: устоять перед соблазном устроить свадьбу, буквально как в кино, почти невозможно.





Дарья Черткова