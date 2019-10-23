«Метроэлектротранс» распродает 25 старых троллейбусов

МУП «Метроэлектротранс» выставило на продажу 25 старых троллейбусов общей стоимостью 37,5 млн руб. Как указано на сайте комитета земельных и имущественных отношений Казани, аукцион на право заключения договора купли-продажи в собственность транспортных средств пройдет 1 ноября 2019 года.

Всего предприятие разместило девять лотов, в семи из которых по три троллейбуса, в оставшихся — по два. Цена лотов с тремя троллейбусами составляет 4,5 млн руб., стоимость лотов с двумя транспортными средствами – 3 млн руб. Речь идет о модели «Авангард» 2008 года выпуска в количестве шести штук и модели «Тролза» 2007 года выпуска в количестве 19 единиц.

"Ъ-Казань"