Жители Краснодара оценивают стоимость жизни в 6,3 млн рублей

Справедливую и достаточную сумму для страхования жизни жители столицы Кубани оценивают в 6,3 млн руб. В среднем у россиян этот показатель находится на уровне 5,8 млн руб. Данные исследования публикует СК «Сбербанк страхование жизни».

По величине уровня показателя страховки жизни Краснодар находится на шестом месте среди российских городов. В ТОП-5 входят Москва (8 млн руб.), Санкт-Петербург (7,2 млн руб.), Владивосток (7 млн руб.), Самара (6,7 млн руб.) и Челябинск (6,4 млн руб.). На последних местах рейтинга находятся Барнаул (4,2 млн руб.), Астрахань (4,3 млн руб.) и Волгоград (4,6 млн руб.).

Суммы в 6,3 млн руб., по мнению жителей Краснодара, должно хватить для поддержания устойчивого уровня благополучия российской семьи при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни.

Дмитрий Михеенко