Объем розничной торговли в Ростовской области вырос на 1,7%

В январе—сентябре 2019 года в Ростовской области продали товары на 703,3 млрд руб., что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,7%. Об этом сообщает Ростовстат.

Отмечается, что в последнее время рынок непродовольственных товаров растет более быстрыми темпами (на 1,8%), чем продовольственных товаров (на 1,5%). Почти 53% всех проданных товаров приходится на долю непродовольственных, удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий занимает 47%.

На долю малого бизнеса приходится основная часть розничных продаж (47%), крупный ритейл формирует 44,3% оборота. По данным Ростовстата, 8,7% всех товаров приобретаются на рынках и ярмарках. В индустрии общественного питания оборот увеличился на 3,1% и составил 29,4 млрд руб.

Кристина Федичкина