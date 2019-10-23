АО «БЭСК» и Уфимский государственный авиационный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов (справа) и ректор Уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков подписывают соглашение о сотрудничестве между компанией и вузом

23 октября председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов и ректор Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) Сергей Новиков подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и вузом. Подписание состоялось на площадке проходящего в Уфе Российского энергетического форума. Со стороны группы компаний АО «БЭСК» в подписании соглашения также принял участие член Правления – директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Сергей Гурин.

Подготовке кадров в сфере электроэнергетики АО «БЭСК» всегда уделяло и продолжает уделять большое внимание. Во многом благодаря грамотной кадровой политике компания стала одним из отраслевых лидеров в стране по внедрению инновационных технологий. И для того, чтобы сохранить и упрочить эти лидерские позиции компания подписала ряд соглашений с такими ведущими вузами и ссузами, как Казанский государственный энергетический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный аграрный университет и Уфимский топливно-энергетический колледж. АО «БЭСК» и УГАТУ являются давними партнерами в подготовке энергетических кадров, в рамках программы по целевому обучению вуз принимал на учебу студентов, получавших направления от сетевой компании, многим из них выплачивались именные стипендии. И теперь, как выразился ректор УГАТУ Сергей Новиков на торжественной церемонии подписания соглашения, «возникла необходимость перезагрузить отношения». По его мнению, есть все условия, чтобы вуз и компания стали стратегическими партнерами и объединили усилия не только для подготовки кадров, но и для сотрудничества в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов поддержал эту мысль, отметив, что «за последние годы уровень высшего образования, включая и энергетическое направление, в России начал отставать от мировых стандартов. АО «БЭСК» вынуждено использовать импортное электротехническое оборудование. И мы кровно заинтересованы в отечественных разработках, например, в современных трансформаторах тока, приборах релейной защиты и автоматики и т.п. Это с одной стороны, с другой, компания заинтересована в умных, эрудированных, амбициозных выпускниках УГАТУ».