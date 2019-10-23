Беруши, которые приятно слушать.

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новых наушниках компании Poly.

В кулуарах последней крупной выставки бытовой электроники IFA сразу несколько вендоров исповедались, как они рады стабильному спросу на беспроводные наушники. Думаю, восторгались потому, что уже успели создать свой оммаж на AirPods, а на рынке по-прежнему хватает места.

Представители Plantronics, с недавних пор переименованной в Poly, были сдержанны, хотя в производстве гарнитур и наушников этот вендор обладает колоссальной компетенцией и экспертизой.

И уж им можно было не стесняться. Тем более что компания привезла сразу несколько беспроводных новинок.

Недавно мне удалось протестировать их модель BackBeat PRO 5100 – вставные закрытые наушники с шумоизоляцией. Последняя реализуется с помощью силиконовых насадок. В комплекте есть три размера «затычек», поэтому обеспечить плотное прилегание к ушному каналу было легко.

Есть еще технология WindSmart, которая запускается во время звонка. Четыре микрофона улавливают внешние шумы и наушники на программном уровне нивелируют их — такие обещания дает вендор. Не могу сказать, что за дни теста во время разговоров по телефону я заметил нечто особенное. Но своих собеседников я слышал хорошо, и из них никто на качество звука не жаловался. Да и шумоизоляции, которую мне давали силиконовые затычки BackBeat PRO 5100, хватало для городского стиля жизни.

Правда, хотелось больше защищенности от шумов в метро.





Но справедливости ради, столичную подземку и не каждые наушники с активным шумоподавлением отрабатывают. Жаль, что не удалось протестировать новинку в самолете. Рискну предположить по опыту, что там результат будет ближе к хорошему.

Кстати, батарейки BackBeat PRO 5100 хватит не на каждый долгий перелет. Показатель автономности 6,5 часов и еще на 13 часов заряда содержится в аккумуляторах чехла. Но на время питания пользователь, естественно, остается без наушников. С другой стороны, модель поддерживает функцию экспресс-зарядки. Десяти минут в чехле хватит, чтобы слушать наушники еще час.

Спортом в BackBeat PRO 5100 заниматься можно.

У наушников есть даже защита от воды стандарта IPX4. Но вид спорта лучше выбирать малоактивный из-за риска выпадения наушников. Шахматы, например.

К дизайну, качеству сборки и чехлу претензий никаких нет, кроме, пожалуй, использования разъема microUSB с почти официальным статусом архаичного. Зато мобильное приложение, где разработчики собрали все от статуса наушников до настроек и инструкции, одно из лучших в классе.