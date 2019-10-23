Определен подрядчик реконструкции участка эспланады в Перми

ООО «ТехДорГрупп» стало единственным участником аукциона на выполнение работ по реконструкции территории эспланады от внешней границы технологического проезда вдоль проектного откоса в створе с ул. Осинской до здания Заксобрания. Как сообщает «Новый компаньон», заявка общества признана соответствующей требованиями аукциона. Стоимость контракта составит 113,2 млн руб.

Подрядчик должен будет до 30 сентября 2020 года обустроить территорию, установить пешеходные дорожки, игровую площадку, общественный туалет, и провести иные работы.