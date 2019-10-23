Мэрия Перми запустила автодозвон расклейщикам незаконных объявлений

Мэрия Перми запустила автодозвон для борьбы с нарушителями правил благоустройства, которые расклеивают незаконные объявления. Так, инспекция при обнаружении самовольной рекламы фотографирует объявления, а затем направляет снимки в службу, которая подключает указанного абонента к автодозвону. Он проводится ежедневно с 8:30 до 20:30 с различными интервалами. В голосовом сообщении указывается, что совершено административное правонарушение, а также дается инструкция, как оплатить штраф, чтобы номер исключили из базы автодозвона.

С начала октября зафиксировано более 500 фактов самовольно размещенной информации.

По словам начальника административно-технической инспекции Перми Кирилла Самаркина, автодозвон сложно заблокировать, так как звонки поступают с разных номеров.

Наложенные на нарушителей штрафы поступают в городской бюджет. За незаконную расклейку объявлений на остановках общественного транспорта, столбах и фасадах зданий накладываются административные штрафы следующего размера: на граждан — от 1,5 до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 3 до 10 тыс. руб., на юридических лиц — от 15 до 50 тыс. руб.