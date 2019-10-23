Сенатор от Удмуртии Юрий Федоров стал первым зампредом комитета Совета Федерации по экономической политике

Сенатор от Удмуртии Юрий Федоров избран первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации (СФ) федерального собрания России.

Господин Федоров представляет в СФ законодательный орган государственной власти Удмуртии, являлся депутатом Госсовета Удмуртии четвертого, пятого и шестого созывов.

С 2008 по 2017 год был гендиректором АО «Белкамнефть». В сентябре 2017 года стал членом Федерального Собрания России от Удмуртии. До избрания на новую должность занимал пост зампредседателя комитета СФ по экономической политике.

Напомним, что вторым сенатором от исполнительной ветви власти республики является бывший руководитель Россотрудничества Любовь Глебова. Она работает в составе комитета по науке, образованию и культуре.