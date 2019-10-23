МТС проанализирует данные о перемещении екатеринбуржцев

МТС по заказу МБУ «Центр организации движения» проведет анализ данных по изменению плотности и динамике перемещения населения в Екатеринбурге, говорится в сообщении оператора. Он будет использован в научно-исследовательской работе, посвященной разработке транспортно-экономической модели города на перспективу до 2035 года. «В своих отчетах мы используем только обезличенные данные о перемещениях наших абонентов. Отчет описывает количество людей, находящихся на заданной территории, направление их перемещения, скорость, которая позволит определить способ перемещения — пешком, на автомобиле или на общественном транспорте»,— рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. По его словам, это в конечном итоге даст истинную картину плотности заселения Екатеринбурга и позволит рассчитать реальную потребность в транспортном обеспечении.

Аналогичные проекты сейчас реализуют и другие операторы. Например, Tele2 — в Москве и Санкт-Петербурге, «МегаФон» — в Тюмени. «Мы предоставляем заказчикам информацию о динамике передвижения населения, которая учитывается при планировании технической и транспортной инфраструктуры. В Екатеринбурге мы реализуем несколько частных проектов в сфере практического применения аналитики Big Data»,— рассказали в пресс-службе Tele2.

В «МегаФоне» пояснили, что главный источник данных – базовые станции, фиксирующие перемещения абонентов сотовых операторов. «Полученные цифры учитывают в итоговом транспортном плане Тюмени. Они помогают отрегулировать дорожное движение, запланировать новые автомобильные развязки и сбалансировать развитие транспортной инфраструктуры города с его общим развитием»,— отметили в компании. Данные «МегаФона» показали среднее количество людей, проживающих и работающих в данных районах, в том числе, с детализацией по дневному и ночному времени. «Эти данные были загружены в математическую модель города и с их помощью выстроена транспортная модель»,— сообщили в пресс-службе оператора.

Николай Яблонский