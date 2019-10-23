Внесенный в Книгу рекордов Гинесса как самый сильный человек планеты Омар Ханапиев зубами протащит седельный тягач «Магнита» с грузом. Выступление силача состоится 26 октября в финале конкурса водителей «Магнит у руля. У тебя к этому талант!», сообщили в пресс-службе компании. Всего в мастерстве управления большегрузными автомобилями будут соревноваться 44 водителя компании со всей страны.

Сообщается, что конкурс водительского мастерства пройдет в логистическом центре компании под Краснодаром. Его участники выполнят различные упражнения на скорость и точность. Подготовлены также выступления джамперов, чирлидерш, а также паркур-шоу.

Дагестанский силач Омар Ханапиев установил более 50 мировых рекордов. В 2000 году в Махачкале он тянул зубами корабль весом 576 тонн на 15 метров. В том же году в столице Дагестана он протянул зубами тепловоз весом 260 тонн на 152 метров, а годом позже – самолет ТУ-134 на семь метров. В Карачаево-Черкеске Омар Ханапиев сломал одну рельсу узкоколейки за три минуты, а в день 850-летия Москвы установил два мировых рекорда: забивание 15 гвоздей руками в доску толщиной 50 мм и выдергивание 15 гвоздей зубами за 1,5 минуты. В списке рекордов Ханапиева – сгибание подковы зубами за три секунды.

Василий Хитрых