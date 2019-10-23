«Дочка» «Русгидро» нашла субподрядчика для строительства здания арбитражного суда Башкирии

Башкирский филиал АО «Гидроремонт ВВК» по итогам закупки у единственного поставщика заключит контракт с ООО «Дельта Урал» на общестроительные работы здания арбитражного суда Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Цена договора составит 70,62 млн руб.

До 10 декабря субподрядчик должен разработать проект строительства, детальный поэтапный график выполнения требуемых работ, а также провести земляные работы, залить фундамент, возвести стены, перегородки и т.д. Гарантийный срок на выполненные работы — 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Как сообщал “Ъ-Уфа”, в сентябре контракт на строительство нового здания арбитражного суда Башкирии в исторической части Уфы, на территории, расположенной напротив основного корпуса Башгосуниверситета, получила дочерняя структура «РусГидро» — АО «Гидроремонт-ВКК». Компания была признана победителем прошедшего в августе закрытого аукциона. Начальная цена контракта составляла 732 млн руб. Он предусматривает строительство семиэтажного здания площадью около 13 тыс. кв. м, рассчитанное на размещение 70 судей и 340 работников секретариата суда.

ООО «Дельта-Урал», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в апреле 2013 года, специализируется на торговле стройматериалами. Уставный капитал компании — 20 тыс. руб. Владельцем является Герман Пилюгин. В 2017 году компания заключила два госконтракта с «Гидроремонт ВВК» на общую сумму 99,08 млн руб. Выручка компании в 2017 году составила 181,188 млн руб., чистая прибыль — 3,72 млн руб.

Майя Иванова