Автомобили Hyundai получат круиз-контроль с искусственным интеллектом

Компания Hyundai объявила о разработке первого в мире круиз-контроля на базе искусственного интеллекта, сообщает корейский автопроизводитель.

Технология Smart Cruise Control (SCC-ML) сможет распознавать модели поведения и привычки водителя и, используя машинное обучение, интеллектуальный круиз-контроль будет вести автомобиль в том же стиле, как это делает обычный человек. Анализироваться станут данные с датчиков, фронтальной камеры и радара, на основе которых машинное обучение создаст модель поведения водителя.

При формировании стиля вождения электроника учтет расстояние до идущих впереди автомобилей, режим ускорения и скорость реакции, а также условия движения и скорость. Для SCC-ML заявлены более 10 тыс. стилей вождения, которые лягут в основу алгоритма интеллектуального круиз-контроля, но при этом на программном уровне будут заблокированы возможности запоминания агрессивного стиля вождения.

Сроки появления круиз-контроля с искусственным интеллектом на серийных автомобилях Hyundai пока не названы.