Аномально теплая погода сохранится в Казани до конца октября

Аномально теплая погода сохранится в Казани до конца этого месяца, передает пресс-служба КФУ со ссылкой на завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева.

По его прогнозам, 24 октября в Казани ночью температура воздуха опустится до +5°С, днем поднимется до +11°. 25 октября прогнозируется небольшая облачность, но без осадков. Ночью столбики термометров покажут +5°С, днем — +10°. В октябре температура воздуха в Казани составила на 3° выше нормы, сказал профессор КФУ.

Господин Переведенцев добавил, что теплая и ясная погода ожидается и в выходные. 26 октября прогнозируется до +8°С ночью и до 12° днем, 27 октября – до 6°С ночью и до 11° днем.

В ноябре в Казани так же будет тепло, а зима, по мнению профессора КФУ, в этом году «может сдвинуться».

"Ъ-Казань"